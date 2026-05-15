Ο κύριος Επαμεινώντας, πολιτικός του μέλλοντος: Το μεγαλόπνοο πρόγραμμα του για τη σωτηρία της πατρίδας
Στο καφενείο «Η Ελλάς» ο κύριος Επαμεινώντας μοιάζει περισσότερο με εθνικό ηγέτη παρά με απλό θαμώνα - Με φανατικούς ακροατές και αστείρευτη αυτοπεποίθηση, προτείνει έναν πρωτότυπο τρόπο διεξαγωγής εκλογών
Ο κύριος Επαμεινώντας είναι από πολιτική στόφα. Μπορεί η δράση του να μην έχει εκδηλωθεί επίσημα, αλλά, σαν τακτικός πελάτης του καφενείου «Η Ελλάς» στη συνοικία Δουργούτη, έχει αναπτύξει δράση όχι μόνο στα στενά όρια του καφενείου, όπου τον ακούνε κάθε μέρα να ρητορεύει τα πλήθη των θαμώνων, αλλά η φήμη του έχει φτάσει έως τα πέρατα της συνοικίας.
Όταν σε καμιά απομακρυσμένη ταβερνίτσα μαλώνουνε για τα πολιτικά, μόλις κανένας πει «το είπε ο κυρ Παμεινώντας» όλοι αμέσως υποκλίνονται και κάθε καυγάς παύει.
Η γνώμη του Επαμεινώντα είναι σεβαστή!
***
Προχτές ο κύριος Επαμεινώντας από την συνοικία Δουργούτι, ο πολιτικός με όραμα, ο μελλοντικός Πρωθυπουργός μας είχε εξαιρετική διάθεση. Οι πολυάριθμοί θαυμαστές του είχαν σχηματίσει ένα κύκλο γύρω του, ενώ εκείνος μιλούσε ακατάπαυστα για όλα τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα.
Κάποιος τον ρώτησε:
-Τι φρονείτε κύριε Επαμεινώντα για τις επικείμενες εκλογές. Ψιθυρίζεται ότι λόγω του αβέβαιου αποτελέσματος σχεδιάζονται παρεμβάσεις...
-Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνουν άμεσα. Πρέπει! Μόνο έτσι θα βγούμε από τον λαβύρινθο και το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε φτάσει. Με κάνεις εμένα Πρωθυπουργό; Γίνονται οι εκλογές αύριο...
-Αύριο;
-Μάλιστα αύριο. Δεν χρειάζονται προετοιμασίες!
-Χωρίς εκλογικούς καταλόγους;
-Δεν χρειάζονται!
-Χωρίς ψηφοδέλτια;
-Δεν χρειάζονται!
Όλοι τον κοίταζαν εκστατικοί. Κάτι σοφό, κάτι σπουδαίο επρόκειτο να πει ο μεγάλος αυτός άνθρωπος.
Ο κύριος Επαμεινώντας έβηξε, σκούπισε το μέτωπό του, έφτυσε και άρχισε:
-Μάλιστα κύριοι. Δεν χρειάζονται ούτε ψηφοδέλτια, ούτε κάλπες, ούτε κατάλογοι. Οι εκλογές θα γίνουν με νέο τρόπο. Με κάνετε εμένα Υπουργό των Εσωτερικών να δείτε!
-Δηλαδή;
-Απλούστατα οι εκλογές θα κρατήσουν το πολύ μια βδομάδα και θα είναι γνήσιες και ανόθευτες. Προπάντων ανόθευτες. Εξασφαλισμένα ανεπηρέαστες. Αποκλείονται διπλοψηφίσματα και άλλα κόλπα.
-Πως;
-Ιδού! Στην Πλατεία Συντάγματος θα σκαφτούν τόσοι λάκκοι όσοι τα κόμματα, και δίπλα θα υπάρχουν στοίβες από πέτρες καθώς και συνεργείο από κουρείς!
»Όποιος θέλει να ψηφίσει θα ρίχνει μια πέτρα στο λάκκο της αρεσκείας του και στη στιγμή το συνεργείο των κουρέων θα του κόβει τα μαλλιά σύριζα! Ε;
-Σπουδαίο!
-Άντε τώρα αυτός να ξαναπάει να ξαναψηφίσει... Αδύνατον να βγούνε μαλλιά σε μια βδομάδα, κι’ έτσι αποκλείεται κάθε διπλοψήφισμα.
-Θαύμα! Πως δεν το σκέφτηκε κανείς μέχρι σήμερα;
-Διότι, απάντησε με μετριοφροσύνη ο κύριος Επαμεινώντας, είναι χαζοί. Με κάνετε εμένα Υπουργό; Με κάνετε;
Πραγματικά το σχέδιο του κυρίου Επαμεινώντα ήταν κα-τα-πλη-κτι-κό.
Κάποιος από την συντροφιά των θαυμαστών ρώτησε:
-Καλά όλα αυτά, αλλά το οικονομικό ζήτημα πως θα λυθεί;
Ο κύριος Επαμεινώντας έβηξε πάλι, ύστερα φταρνίστηκε, ύστερα σκούπισε τη μύτη του, έφτυσε και απάντησε:
(συνεχίζεται την επόμενη Παρασκευή)
