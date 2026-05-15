Prodea Investments: «Ανοιγμα» στα data centers με πρώτο σταθμό την Κρήτη σε project 70 εκατ. ευρώ
Από την Κρήτη και τα Χανιά φαίνεται ότι ξεκινά το «άνοιγμα» της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ στον κλάδο των ψηφιακών υποδομών έχοντας ως εταίρο την Quadrivium, εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση κέντρων δεδομένων (data centers).
Από την πλευρά της η Prodea προχωρά σε συμφωνία με την Quadrivium Digital να συνεπενδύσει στην ανάπτυξη ενός διασυνδεδεμένου data center (interconnection data center) στα Χανιά, κίνηση η οποία λίγο πολύ είχε προαναγγελθεί από την εισηγμένη Επενδυτική Ακινήτων στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που είχαν γίνει στο τέλος της περασμένης χρονιάς με αφορμή τα νέα deals και την εστίαση στους κλάδους της φιλοξενίας και των logistics.
Πρόκειται, κατά τις πληροφορίες για αρχική επένδυση της τάξεως των 70 εκατ. ευρώ για data center εγκατεστημένης ισχύος 7 MW με δυνατότητα περαιτέρω μελλοντικής επέκτασης. Σημειώνεται ότι η διοίκηση με επικεφαλής κ. Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου στη θέση του προέδρου και τον κ. Αρη Καρυτινό στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει αναφέρει ότι «σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε κάποιες μικρότερες κινήσεις στον τομέα των data centers», πρόθεση η οποία εισέρχεται τώρα, όπως όλα δείχνουν σε τροχιά υλοποίησης.
