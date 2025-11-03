Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Μερική κατάρρευση πύργου κοντά στο Κολοσσαίο στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Πρόκειται για μεσαιωνικό μνημείο στο οποίο εκτελούνταν εργασίες συντήρησης
Ένας εργάτης νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, μετά τη μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού πύργου (Torre dei Conti) στον οποίο γίνονταν εργασίες αποκατάστασης, στο κέντρο της Ρώμης κοντά στο Κολοσσαίο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.
Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, και φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του.
Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.
Δείτε βίντεο:
Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.
Μάλιστα, μετά την αρχική κατάρρευση, ακολούθησε μία δεύτερη, με πυκνή σκόνη να καλύπτει την περιοχή. Ένας άλλος εργάτης εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, και φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του.
Δύο ακόμη εργάτες τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απέκλεισαν την κυκλοφορία στην περιοχή για να διευκολύνουν την επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνεχίζεται με τη βοήθεια πυροσβεστών και ειδικών οχημάτων.
Δείτε βίντεο:
Ιδιοκτήτης παμπ στη Via del Colosseo, ο οποίος βρισκόταν έξω από το κατάστημά του τη στιγμή της κατάρρευσης τόνισε: «Γύρω στις 11:20, έστηνα τραπέζια έξω από το μπαρ όταν άκουσα έναν πολύ δυνατό θόρυβο. Ακουγόταν σαν να έπεφταν συντρίμμια σε σωλήνες κατασκευών, αλλά ήταν πολύ πιο δυνατός. Γύρισα και είδα ένα σύννεφο σκόνης να υψώνεται: μέρος του πύργου είχε καταρρεύσει».
Crolla parte della Torre dei Conti ai Fori, grave un operaio. L'edificio nel centro della capitale era in ristrutturazione #ANSA https://t.co/9Itj9O7lVd pic.twitter.com/egmdIWg75U— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 3, 2025
Οι Αρχές εξετάζουν τις αιτίες της κατάρρευσης, με την Εισαγγελία της Ρώμης να έχει ανοίξει έρευνα για το περιστατικό.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στα Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για την κηδεία του 39χρονου - Αστυνομία παντού, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο - Πότε επηρεάζεται η Αττική
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάκη με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Το protothema στα Βορίζια: «Αστακός» το χωριό για την κηδεία του 39χρονου - Αστυνομία παντού, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο - Πότε επηρεάζεται η Αττική
Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Νότη Σφακιανάκη με τη σύζυγό του Κίλι - «Είναι το μεγάλο στήριγμά μου» έλεγε ο τραγουδιστής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα