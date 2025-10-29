Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη από οπαδούς, συμπαίκτες και Πέρεθ αλλά όχι και από τον Αλόνσο
Ο Βινίσιους ζήτησε δημόσια συγγνώμη από οπαδούς, συμπαίκτες και Πέρεθ αλλά όχι και από τον Αλόνσο
Ο Βραζιλιάνος απολογήθηκε δημόσια για την έκρηξη του στο Clasico
Ο Βινίσιους Τζούνιορ ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης για την έντονη αντίδρασή του στην αλλαγή του από τον Τσάμπι Αλόνσο στο Clasico με την Μπαρτσελόνα, ενώ είχε ήδη απολογηθεί στους συμπαίκτες του στην προπόνηση.
Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βραζιλιάνος επιθετικός εξέφρασε τη μεταμέλειά του προς τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.
«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους μαδριδίστας για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο Clásico», έγραψε ο Βινίσιους.
Ο ίδιος απέδωσε τη συμπεριφορά του στο έντονο πάθος του:
«Μερικές φορές με κερδίζει το πάθος να θέλω πάντα να νικώ και να βοηθάω την ομάδα μου. Ο ανταγωνιστικός μου χαρακτήρας πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και για όλα όσα αντιπροσωπεύει».
Ενώ ο Βινίσιους αποκάλυψε ότι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, από τη δήλωσή του απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στον Αλόνσο.
Στο μήνυμά του, ο Βραζιλιάνος αποκάλυψε ότι η απολογία του ξεκίνησε από τα αποδυτήρια:
«Όπως ακριβώς έκανα ήδη αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θέλω να ζητήσω ξανά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο».
Ολοκλήρωσε την δήλωσή του με μια υπόσχεση προς τη Ρεάλ: «Υπόσχομαι να συνεχίσω να παλεύω κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανα από την πρώτη μέρα».
Ολόκληρη η δήλωση του Βινίσιους
«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς της Ρεάλ για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο Clasico.»
Όπως έχω ήδη κάνει αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της προπόνησης σήμερα, θέλω επίσης να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο.
Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει. Θέλω πάντα να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου. Η ανταγωνιστική μου φύση πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα αντιπροσωπεύει.
Υπόσχομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανα από την πρώτη μέρα».
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, είχε προαναγγείλει ότι το θέμα θα συζητηθεί ιδιαιτέρως μετά την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση.
«Θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες στις ομάδες και πρέπει να τις κατανοήσουμε», είχε δηλώσει ο Αλόνσο.
Μένει να φανεί αν με αυτές τις δημόσιες και ιδιωτικές συγγνώμες του Βινίσιους, το ζήτημα θεωρείται λήξαν για τον Τσάμπι Αλόνσο ή αν η αντίδραση του παίκτη θα έχει αγωνιστικές συνέπειες στα επόμενα παιχνίδια.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βραζιλιάνος επιθετικός εξέφρασε τη μεταμέλειά του προς τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης.
«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους μαδριδίστας για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο Clásico», έγραψε ο Βινίσιους.
Ο ίδιος απέδωσε τη συμπεριφορά του στο έντονο πάθος του:
«Μερικές φορές με κερδίζει το πάθος να θέλω πάντα να νικώ και να βοηθάω την ομάδα μου. Ο ανταγωνιστικός μου χαρακτήρας πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και για όλα όσα αντιπροσωπεύει».
Ενώ ο Βινίσιους αποκάλυψε ότι ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, από τη δήλωσή του απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στον Αλόνσο.
Στο μήνυμά του, ο Βραζιλιάνος αποκάλυψε ότι η απολογία του ξεκίνησε από τα αποδυτήρια:
«Όπως ακριβώς έκανα ήδη αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης, θέλω να ζητήσω ξανά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο».
Ολοκλήρωσε την δήλωσή του με μια υπόσχεση προς τη Ρεάλ: «Υπόσχομαι να συνεχίσω να παλεύω κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανα από την πρώτη μέρα».
Ολόκληρη η δήλωση του Βινίσιους
«Σήμερα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους οπαδούς της Ρεάλ για την αντίδρασή μου όταν αντικαταστάθηκα στο Clasico.»
Όπως έχω ήδη κάνει αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της προπόνησης σήμερα, θέλω επίσης να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, τον σύλλογο και τον πρόεδρο.
Μερικές φορές το πάθος μου με κυριεύει. Θέλω πάντα να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα μου. Η ανταγωνιστική μου φύση πηγάζει από την αγάπη που νιώθω για αυτόν τον σύλλογο και όλα όσα αντιπροσωπεύει.
Υπόσχομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι κάθε δευτερόλεπτο για το καλό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως έκανα από την πρώτη μέρα».
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο, είχε προαναγγείλει ότι το θέμα θα συζητηθεί ιδιαιτέρως μετά την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση.
«Θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες στις ομάδες και πρέπει να τις κατανοήσουμε», είχε δηλώσει ο Αλόνσο.
Μένει να φανεί αν με αυτές τις δημόσιες και ιδιωτικές συγγνώμες του Βινίσιους, το ζήτημα θεωρείται λήξαν για τον Τσάμπι Αλόνσο ή αν η αντίδραση του παίκτη θα έχει αγωνιστικές συνέπειες στα επόμενα παιχνίδια.
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα