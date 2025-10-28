Ηλιούπολη: Ζητά ξένο Elite διαιτητή για το ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ
Η Ηλιούπολη με ανακοίνωσή της, καλεί τις ΚΕΔ/ΕΠΟ να κάνουν μετάκληση ξένου, Elite, διαιτητή για την αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας
Η Ηλιούπολη, με αφορμή την απόφαση της ΑΕΚ να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση συστήματος VAR στο γήπεδο για το παιχνίδι της Τετάρτης για το Κύπελλο Ελλάδας, ζητά άμεσα αλλαγή ρέφερι και τον ορισμό ενός ξένου, Elite κατηγορίας, διαιτητή για το ματς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«H ΠΑΕ Ηλιούπολη συμμερίζεται την αγωνία της ΠΑΕ ΑΕΚ για την τήρηση της ισονομίας, στον μεταξύ μας αγώνα Κυπέλλου και εκφράζει τη στήριξή της στο σχετικό αίτημα της για την εγκατάσταση συστήματος VAR, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει, στο γήπεδό μας.
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί σε απόλυτο βαθμό το 50-50, καλούμε την ΚΕΔ/ΕΠΟ να αλλάξει τη σύνθεση της διαιτητικής ομάδας, που έχει ορίσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και να ζητήσει εκτάκτως και επειγόντως τη μετάκληση ξένου -κατά προτίμηση Εlite- διαιτητή.
Μόνο έτσι θα είμαστε όλοι απόλυτα βέβαιοι ότι το "Ευ Αγωνίζεσθαι" και η καθαρότητα θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, μακριά από παρασκήνιο».
