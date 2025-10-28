Ηλιούπολη: Ζητά ξένο Elite διαιτητή για το ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ

Η Ηλιούπολη με ανακοίνωσή της, καλεί τις ΚΕΔ/ΕΠΟ να κάνουν μετάκληση ξένου, Elite, διαιτητή για την αναμέτρηση της Τετάρτης απέναντι στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας