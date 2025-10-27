Κανιθάρες σχολιάζει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: «Νάρκισσος ο Βινίσιους, πρώτο θέμα εκτός γηπέδου ο Γιαμάλ»

Δε μάσησε τα λόγια του ο Ισπανός πρώην τερματοφύλακας, όσον αφορά τη συμπεριφορά του Γιαμάλ και του Βινίσιους στο «Clasico»