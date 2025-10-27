Κανιθάρες σχολιάζει το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: «Νάρκισσος ο Βινίσιους, πρώτο θέμα εκτός γηπέδου ο Γιαμάλ»
Δε μάσησε τα λόγια του ο Ισπανός πρώην τερματοφύλακας, όσον αφορά τη συμπεριφορά του Γιαμάλ και του Βινίσιους στο «Clasico»
Η συμπεριφορά του Βινίσιους στο Ρεάλ - Μπαρτσελόνα έφερε την αντίδραση του παλαίμαχου τερματοφύλακα, Σαντιάγκο Κανιθάρες, ο οποίος μίλησε και για τη στάση του Λαμίν Γιαμάλ, τον οποίο δικαιολόγησε λόγω του νεαρού της ηλικίας του.
«Νομίζω ότι ένας 18χρονος χρειάζεται πολλές συμβουλές και φυσικά χρειάζεται την ταπεινότητα να ακούει. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν ο σύλλογος τολμά να το κάνει αυτό.
Από το καλοκαίρι, ο Λαμίν έχει εμφανιστεί στα νέα περισσότερο για αυτά που κάνει εκτός γηπέδου. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ απογοητευτικό.
Αν θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνεται, νομίζω ότι σπαταλάει πολύ χρόνο σε ανοησίες, οι οποίες κάνουν μεγάλη ζημιά στους νέους αυτής της χώρας.
Δεν ανησυχώ, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά», υπογράμμισε ο Κανιθάρες για τον νεαρό φορ των μπλαουγκράνα, για να καταπιαστεί στη συνέχεια στο σόου του Βινίσιους:
«Ο Βινίσιους συμπεριφέρεται πολύ συγκρουσιακά εδώ και πολύ καιρό και το πρόβλημα είναι ότι επειδή αυτή η συμπεριφορά δεν επηρέασε τη Ρεάλ Μαδρίτης, τον υπερπροστάτευσαν και δημιούργησαν έναν καλομαθημένο, προνομιούχο παίκτη.
Ο σύλλογος έκανε ένα τεράστιο λάθος με τη Χρυσή Μπάλα. Από εκείνο το σημείο και μετά, άρχισε να παρακμάζει ως ποδοσφαιριστής. Είναι απολύτως ναρκισσιστής.
Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα να παίζεις ή να μην παίζεις. Δεν υπάρχει παίκτης πάνω από το μεγαλείο της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα».
Ερωτηθείς δε για το ενδεχόμενο να προχωρήσει η Ρεάλ στην πώληση του Βραζιλιάνου ανέφερε με νόημα: «Η Ρεάλ είναι ένας πολύ έξυπνος σύλλογος από αυτή την άποψη. Δεν θα μειώσουν ούτε θα τιμωρήσουν τον παίκτη επειδή θέλουν να διατηρήσει την αξία του.
Με διακριτικότητα και ηρεμία, αν συνεχίσει σε αυτή την πορεία, θα βρουν μια στιγμή να το κάνουν να συμβεί, επειδή αυτή τη στιγμή σού παίρνει περισσότερα από όσα σου δίνει.
Νομίζω ότι η εκτίμηση για το μέλλον του παίκτη δεν είναι η ίδια τώρα όπως ήταν πριν από ένα χρόνο».
