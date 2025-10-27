«Μην με αγγίζεις κλαψιάρη» - Ο Βινίσιους μετά τα... γαλλικά στον Αλόνσο, τσακώθηκε και με τον Γιαμάλ στο Clasico
Το πρώτο Clasico της σεζόν είχε τα πάντα: Γκολ, τρεις παρεμβάσεις του VAR για πέναλτι και οφσάιντ, χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ και έναν έξαλλο Βινίσιους που έφυγε χωρίς να χαιρετήσει τον Τσάμπι Αλόνσο με την βραδιά να κλείνει με μεγάλη ένταση και αντεγκλήσεις ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές
Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνέχισε το σερί σκοραρίσματός του, πετυχαίνοντας το 11ο γκολ του στη La Liga, αν και είδε δύο τέρματά του να ακυρώνονται για οριακά οφσάιντ. Ο Γκιουλέρ υπέπεσε σε λάθος που επέτρεψε στον Φερμίν να ισοφαρίσει προσωρινά για τους «μπλαουγκράνα», ωστόσο ο Τζουντ Μπέλινγχαμ έδωσε και πάλι προβάδισμα στους Μαδριλένους λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους.
Το VAR είχε την τιμητική του. Διόρθωσε αρχικά πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, ακύρωσε γκολ του Εμπαπέ για ένα εκατοστό και στο δεύτερο ημίχρονο υπέδειξε χέρι στον Έρικ Γκαρσία, δίνοντας πέναλτι που ο Σέσνι απέκρουσε εντυπωσιακά. Η τεχνολογία έγινε το επίκεντρο της συζήτησης, όπως και τα συνθήματα του κοινού για «παρασκήνια» και «Negreira», αναφερόμενα στο γνωστό ισπανικό σκάνδαλο διαιτησίας.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο θέμα δεν ήταν αγωνιστικό. Ο Βινίσιους Τζούνιορ ξέσπασε όταν αντικαταστάθηκε από τον Τσάμπι Αλόνσο στο 72ο λεπτό. Κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια χωρίς να του δώσει το χέρι, σε μια σκηνή που κάνει ήδη τον γύρο των social media. Ο προπονητής προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους λέγοντας πως «θα το συζητήσουμε στα αποδυτήρια», δείχνοντας ότι η σχέση των δύο θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση.
Ώρες μετά το φινάλε του ντέρμπι, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα... έψαλλε ο 25χρονος, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού. Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».
🚨 The Full Clip— KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025
Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,
Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬
He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx
Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εμφανώς εκνευρισμένος.
Το φινάλε ταίριαζε στο εριστικό κλίμα. Μια σύρραξη ξεκίνησε στον πάγκο μετά την αποβολή του Πέδρι, με την αστυνομία να χωρίζει τους παίκτες και τους προπονητές. Μετά τη λήξη, νέα ένταση ξέσπασε στο κέντρο του γηπέδου: ο Καρβαχάλ προκάλεσε τον Γιαμάλ, ο Κουρτουά μπήκε στη μέση, και γρήγορα βρέθηκαν όλοι μέσα —από τον Ράφινια και τον Μιλιτάο μέχρι τον Βινίσιους και τον Αλάμπα.
Οι παίκτες έγιναν ένα κουβάρι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητούν τον λόγο από τον Γιαμάλ σε έντονο ύφος, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.
Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο Καρβαχάλ είπε στον Γιαμάλ: «Μιλάς πολύ», με τον 18χρονο να απαντά: «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια». Στη συνέχεια, στη διαμάχη μπήκε και ο Βινίσιους, λέγοντας στον 18χρονο: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα περισσότερο από αυτό. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!». Τότε ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα του απάντησε: «…κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα», με τον Βίνι να του απαντά πάλι: «Μην με αγγίζεις κλαψιάρη».
Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now”— 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025
Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭
pic.twitter.com/6axw8mgoJv
🚨🗣️ | Lamine Yamal's response to Vinicius:— MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) October 26, 2025
"COME INSIDE THE TUNNEL, LET'S TALK!" pic.twitter.com/Q4pOXTE47t
Μετά το ματς βέβαια, και όταν ηρέμησε, o Βινίσους προσπάθησε να ρίξει τους τόνους με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εχω ένα μήνυμα για όλους τους Μαδριλένους, ειδικά σε εκείνους που ήρθαν στο Μπερναμπέου και μας υποστήριξαν με πάθος. Έτσι είναι το Clasico. Συμβαίνουν πολλά πράγματα εντός και εκτός γηπέδου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν, ούτε τους νεαρούς παίκτες ούτε τους οπαδούς. Ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας, και έτσι ήταν σήμερα. Πάμε Μαδρίτη».
Τα σχετικά ρεπορτάζ πάντως αναφέρουν πως τόσο ο Αλόνσο, όσο και η διοίκηση είναι δυσαρεστημένη με τη συμπεριφορά του και αναμένεται να κληθεί σε απολογία και να τιμωρηθεί με βαρύ πρόστιμο. Ο Ισπανός κόουτς πάντως δεν θέλησε κι αυτός να δώσει συνέχεια στο θέμα: «Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε όμορφα πράγματα, καλά πράγματα. Τα πήγαμε περίφημα και ο Βίνι έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό, τα πήγε πολύ καλά. Θα μιλήσουμε για την αντίδρασή του, σίγουρα θα το κάνουμε... Θα το κάνουμε κατ' ιδίαν. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ σε καλά πράγματα...»
Οι αντιδράσεις του διεθνούς Τύπου
Το επεισοδιακό ντέρμπι έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη. Ο βρετανικός τύπος υποδεικνύει τον Λαμίν Γιαμάλ ως τον κύριο ένοχο πίσω από τα επεισόδια στα τελευταία λεπτά. «Μετά το τελικό σφύριγμα, ξέσπασαν εντάσεις όταν ο Ντάνι Καρβαχάλ αντιμετώπισε τον Λαμίν Γιαμάλ, αναστατωμένος από τα προηγούμενα σχόλια του νεαρού παίκτη της Μπάρτσα. Ο Γιαμάλ προσπάθησε να απαντήσει, αλλά οι Καμαβίνγκα και Κουρτουά τον έσπρωξαν μακριά, ενώ ο Βινίσιους Τζούνιορ προσπάθησε επίσης να τον αντιμετωπίσει πριν οδηγηθεί εκτός γηπέδου από το προσωπικό ασφαλείας. Αρκετοί παίκτες έλαβαν κίτρινες κάρτες και η κατάσταση έγινε χαοτική για αρκετά λεπτά », γράφουν.
Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025
Ο γαλλικός τύπος προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση των όσων συνέβησαν στο Μπερναμπέου. Το εξώφυλλο της L'Équipe ανοίγει με τον Εμπαπέ και τη φράση «Grande de España» (Μεγάλος της Ισπανίας) , τονίζοντας την απόδοση του επιθετικού.
Σχετικά με το ακυρωμένο γκολ του Γάλλου, γράφουν: «Ο κανόνας του ημιαυτόματου οφσάιντ που ισχύει στη LaLiga είναι ιδιαίτερα απογοητευτικός». Το μέσο αναφέρεται σε ένα «μικροσκοπικό οφσάιντ» και επαινεί τους συμπατριώτες του Καμαβίνγκα και Τσουαμένι.
Ιταλία: «Μας μετέφεραν 13 χρόνια πίσω»
Η La Gazzetta dello Sport συγκρίνει το El Clásico με συγκρούσεις από την εποχή του Μουρίνιο: «Μεταφερόμαστε 13 χρόνια πίσω». Τονίζουν τον τελικό καβγά σε έναν αγώνα που «είχε γίνει εξαιρετικά έντονος». Επισημαίνουν επίσης ότι ο Βινίσιους «εμφανίστηκε αχαλίνωτος, πρόθυμος να αντιπαρατεθεί με τον Λαμίν Γιαμάλ , ο οποίος ήταν ο λεκτικός πρωταγωνιστής τις ημέρες πριν από τον αγώνα και είχε πολύ μικρή επιρροή στον αγωνιστικό χώρο». «Ο Βινίσιους παίζει τον Πέπε και η αστυνομία εμφανίζεται στο Μπερναμπέου», δηλώνουν.
This is what we call El Clasico. Even if they come from the same nationality, you don’t always have to be friends at club level.— DesmundOris (@Desmund_Oris) October 26, 2025
It’s a rivalry for a reason pic.twitter.com/iIOODauyMy
Στην Πορτογαλία, τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται στην αντίδραση του Βραζιλιάνου μετά την αντικατάστασή του από τον Τσάμπι Αλόνσο: « Ο εξτρέμ θύμωσε και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, απογοητευμένος από την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο . Αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, συμμετέχοντας ακόμα στον καβγά που ξέσπασε στο τέλος του αγώνα».
Γερμανία: «Αποτελούν πρότυπο για τα παιδιά»
Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Σάμι Κεντίρα, σχολίασε στο DAZN τι συνέβη στο τέλος του αγώνα: «Όλα έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να έχουμε επίγνωση ενός πράγματος. Αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, παρά την αντιπαλότητα, υπάρχουν επίσης πολλοί καβγάδες μεταξύ οπαδών, και εδώ όλοι δίνουν προσοχή. Ο πιο σημαντικός αγώνας στον κόσμο είναι ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπάρτσα. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου τους ως πρότυπα για τα παιδιά ».
Βραζιλία: «Ο Βίνι Τζούνιορ αντικαταστάθηκε και αντέδρασε με μεγάλο εκνευρισμό».
Στη Βραζιλία, ο Τύπος τονίζει τη στάση του Βινίσιους μετά την αντικατάστασή του: «Όταν ο προπονητής Τσάμπι Αλόνσο του ζήτησε να αφήσει τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο αριθμός 7 δεν έκρυψε την ενόχληση που ένιωθε και παραπονιόταν ασταμάτητα, εξαπολύοντας μάλιστα προσβολές ».
Αργεντινή: «Το πιο καυτό Clásico των τελευταίων ετών»
Από την Αργεντινή, τονίζουν την ένταση του αγώνα: «Το ισπανικό κλασικό παιχνίδι τα είχε όλα. Όχι μόνο επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε άνετα την Μπαρτσελόνα, αλλά και επειδή ήταν σίγουρα το πιο καυτό παιχνίδι των τελευταίων ετών, πιθανότατα λόγω των καυστικών σχολίων του Λαμίν Γιαμάλ πριν».
