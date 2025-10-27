«Μην με αγγίζεις κλαψιάρη» - Ο Βινίσιους μετά τα... γαλλικά στον Αλόνσο, τσακώθηκε και με τον Γιαμάλ στο Clasico

Ο διαιτητής Σότο Γκράδο απέβαλε τον Λούνιν και έδειξε σειρά καρτών σε παίκτες και των δύο ομάδων. Ένα κλάσικο πάθους και αμφιλεγόμενων στιγμών έληξε με τη Ρεάλ να χαμογελά, τη Μπαρτσελόνα να διαμαρτύρεται και τον ισπανικό Τύπο να βρίσκει το τέλειο σκηνικό για… μια ακόμη ποδοσφαιρική ίντριγκα.Μετά το ματς βέβαια, και όταν ηρέμησε, o Βινίσους προσπάθησε να ρίξει τους τόνους με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εχω ένα μήνυμα για όλους τους Μαδριλένους, ειδικά σε εκείνους που ήρθαν στο Μπερναμπέου και μας υποστήριξαν με πάθος. Έτσι είναι το Clasico. Συμβαίνουν πολλά πράγματα εντός και εκτός γηπέδου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν, ούτε τους νεαρούς παίκτες ούτε τους οπαδούς. Ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας, και έτσι ήταν σήμερα. Πάμε Μαδρίτη».Τα σχετικά ρεπορτάζ πάντως αναφέρουν πως τόσο ο Αλόνσο, όσο και η διοίκηση είναι δυσαρεστημένη με τη συμπεριφορά του και αναμένεται να κληθεί σε απολογία και να τιμωρηθεί με βαρύ πρόστιμο. Ο Ισπανός κόουτς πάντως δεν θέλησε κι αυτός να δώσει συνέχεια στο θέμα: «Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε όμορφα πράγματα, καλά πράγματα. Τα πήγαμε περίφημα και ο Βίνι έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό, τα πήγε πολύ καλά. Θα μιλήσουμε για την αντίδρασή του, σίγουρα θα το κάνουμε... Θα το κάνουμε κατ' ιδίαν. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ σε καλά πράγματα...»Το επεισοδιακό ντέρμπι έγινε πρωτοσέλιδο σε όλη την Ευρώπη. Ο βρετανικός τύπος υποδεικνύει τον Λαμίν Γιαμάλ ως τον κύριο ένοχο πίσω από τα επεισόδια στα τελευταία λεπτά. «Μετά το τελικό σφύριγμα, ξέσπασαν εντάσεις όταν ο Ντάνι Καρβαχάλ αντιμετώπισε τον Λαμίν Γιαμάλ, αναστατωμένος από τα προηγούμενα σχόλια του νεαρού παίκτη της Μπάρτσα. Ο Γιαμάλ προσπάθησε να απαντήσει, αλλά οι Καμαβίνγκα και Κουρτουά τον έσπρωξαν μακριά, ενώ ο Βινίσιους Τζούνιορ προσπάθησε επίσης να τον αντιμετωπίσει πριν οδηγηθεί εκτός γηπέδου από το προσωπικό ασφαλείας. Αρκετοί παίκτες έλαβαν κίτρινες κάρτες και η κατάσταση έγινε χαοτική για αρκετά λεπτά », γράφουν.Στο Sky Sports, η προσοχή εστιάζει στην ένταση με τον Βινίσιους. « Η σχέση μεταξύ του Βινίσιους και του συλλόγου είναι πολύ τεταμένη », λέει ο Ισπανός δημοσιογράφος Γκιγιέμ Μπαλαγκέ. Ο αναλυτής υποστήριξε επίσης ότι «ο σύλλογος δεν τον προστατεύει όπως παλιά».Ο γαλλικός τύπος προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση των όσων συνέβησαν στο Μπερναμπέου. Το εξώφυλλο της L'Équipe ανοίγει με τον Εμπαπέ και τη φράση «Grande de España» (Μεγάλος της Ισπανίας) , τονίζοντας την απόδοση του επιθετικού.Σχετικά με το ακυρωμένο γκολ του Γάλλου, γράφουν: «Ο κανόνας του ημιαυτόματου οφσάιντ που ισχύει στη LaLiga είναι ιδιαίτερα απογοητευτικός». Το μέσο αναφέρεται σε ένα «μικροσκοπικό οφσάιντ» και επαινεί τους συμπατριώτες του Καμαβίνγκα και Τσουαμένι.Η La Gazzetta dello Sport συγκρίνει το El Clásico με συγκρούσεις από την εποχή του Μουρίνιο: «Μεταφερόμαστε 13 χρόνια πίσω». Τονίζουν τον τελικό καβγά σε έναν αγώνα που «είχε γίνει εξαιρετικά έντονος». Επισημαίνουν επίσης ότι ο Βινίσιους «εμφανίστηκε αχαλίνωτος, πρόθυμος να αντιπαρατεθεί με τον Λαμίν Γιαμάλ , ο οποίος ήταν ο λεκτικός πρωταγωνιστής τις ημέρες πριν από τον αγώνα και είχε πολύ μικρή επιρροή στον αγωνιστικό χώρο». «Ο Βινίσιους παίζει τον Πέπε και η αστυνομία εμφανίζεται στο Μπερναμπέου», δηλώνουν.Στην Πορτογαλία, τα μέσα ενημέρωσης επικεντρώνονται στην αντίδραση του Βραζιλιάνου μετά την αντικατάστασή του από τον Τσάμπι Αλόνσο: « Ο εξτρέμ θύμωσε και πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, απογοητευμένος από την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο . Αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, συμμετέχοντας ακόμα στον καβγά που ξέσπασε στο τέλος του αγώνα».Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Σάμι Κεντίρα, σχολίασε στο DAZN τι συνέβη στο τέλος του αγώνα: «Όλα έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να έχουμε επίγνωση ενός πράγματος. Αυτές οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, παρά την αντιπαλότητα, υπάρχουν επίσης πολλοί καβγάδες μεταξύ οπαδών, και εδώ όλοι δίνουν προσοχή. Ο πιο σημαντικός αγώνας στον κόσμο είναι ο αγώνας Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπάρτσα. Δεν είναι μια όμορφη εικόνα. Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι σπουδαίες προσωπικότητες, αλλά πρέπει να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου τους ως πρότυπα για τα παιδιά ».Στη Βραζιλία, ο Τύπος τονίζει τη στάση του Βινίσιους μετά την αντικατάστασή του: «Όταν ο προπονητής Τσάμπι Αλόνσο του ζήτησε να αφήσει τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο αριθμός 7 δεν έκρυψε την ενόχληση που ένιωθε και παραπονιόταν ασταμάτητα, εξαπολύοντας μάλιστα προσβολές ».Από την Αργεντινή, τονίζουν την ένταση του αγώνα: «Το ισπανικό κλασικό παιχνίδι τα είχε όλα. Όχι μόνο επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε άνετα την Μπαρτσελόνα, αλλά και επειδή ήταν σίγουρα το πιο καυτό παιχνίδι των τελευταίων ετών, πιθανότατα λόγω των καυστικών σχολίων του Λαμίν Γιαμάλ πριν».