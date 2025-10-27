Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»

Ήταν ένα «Clasico» γεμάτο πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, αποβολή (Πέδρι) και εν τέλει με νικήτρια τη

, που χάρη στο 2-1 ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα στην κούρσα τίτλου της La Liga.

O Βραζιλιάνος εξτρέμ, Βινίσιους, φρόντισε να απασχολήσει με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα... γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.

Ώρες μετά το φινάλε του ντέρμπι, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα... έψαλλε ο 25χρονος, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού.



Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».

Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εμφανώς εκνευρισμένος.



Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τη MARCA, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε ότι το γεγονός ήταν κάτι που αφορά μόνο τα αποδυτήρια της ομάδας και τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Τσάμπι Αλόνσο.



