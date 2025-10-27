Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»
Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»
Σύμφωνα με τη MARCA οι «Μερέγχες» αποφάνθηκαν ότι το επεισόδιο Βινίσιους - Αλόνσο ήταν μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει να λυθεί εντός των αποδυτηρίων της ομάδας
Ήταν ένα «Clasico» γεμάτο πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, αποβολή (Πέδρι) και εν τέλει με νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάρη στο 2-1 ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα στην κούρσα τίτλου της La Liga.
O Βραζιλιάνος εξτρέμ, Βινίσιους, φρόντισε να απασχολήσει με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα... γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.
Ώρες μετά το φινάλε του ντέρμπι, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα... έψαλλε ο 25χρονος, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού.
Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».
Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εμφανώς εκνευρισμένος.
Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τη MARCA, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε ότι το γεγονός ήταν κάτι που αφορά μόνο τα αποδυτήρια της ομάδας και τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Τσάμπι Αλόνσο.
Έτσι δεν πρόκειται να επέμβει η διοίκηση των Μαδριλένων, ούτε με κάποια τιμωρία στον Βραζιλιάνο, ούτε με χρηματικό πρόστιμο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι στο εσωτερικό της ομάδας είναι ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Βινίσιους, αλλά θεωρούν ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και θα ξεπεραστεί στο εσωτερικό των αποδυτηρίων.
🚨 The Full Clip— KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025
Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute,
Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬
He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx
🤝 El Madrid "ni se plantea" multar a Vini— MARCA (@marca) October 27, 2025
👀 El club no quiere intervenir en la gestión de un asunto que considera una cuestión de vestuario zanjada en la misma celebración de la victoria ante el Barcelona pic.twitter.com/JHtuQIZkTV
