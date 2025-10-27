Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα Βινίσιους Τσάμπι Αλόνσο

Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»

Σύμφωνα με τη MARCA οι «Μερέγχες» αποφάνθηκαν ότι το επεισόδιο Βινίσιους - Αλόνσο ήταν μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει να λυθεί εντός των αποδυτηρίων της ομάδας

Ατιμώρητο θα αφήσει η Ρεάλ τον Βινίσιους για την συμπεριφορά του προς τον Τσάμπι Αλόνσο στο «Clasico»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ήταν ένα «Clasico» γεμάτο πάθος, ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα, αποβολή (Πέδρι) και εν τέλει με νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης, που χάρη στο 2-1 ξέφυγε στο +5 από την Μπαρτσελόνα στην κούρσα τίτλου της La Liga.

O Βραζιλιάνος εξτρέμ, Βινίσιους, φρόντισε να απασχολήσει με την συμπεριφορά του, όταν άρχισε τα... γαλλικά, την ώρα που ο Τσάμπι Αλόνσο αποφάσισε να τον αντικαταστήσει.


Ώρες μετά το φινάλε του ντέρμπι, τα ισπανικά μέσα αποκάλυψαν τα όσα... έψαλλε ο 25χρονος, αλλά και την απάντηση του Ισπανού τεχνικού.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ενημερώθηκε πως θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο «Βίνι» με απορία φώναξε στον Αλόνσο «Εγώ; Εγώ αλλαγή;» με τον πρώην κόουτς της Λεβερκούζεν να απαντάει σε έντονο ύφος «Έλα, βγες γρήγορο μ@λ@κ@!».

Τότε, ο Βραζιλιάνος, κοιτάζοντας ψηλά είπε «Άντε γ@@@σου!» ενώ στη συνέχεια και καθώς κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, φώναξε «Φεύγω! Φεύγω από την ομάδα! Καλύτερα να φύγω!» εμφανώς εκνευρισμένος.

Την επόμενη μέρα, σύμφωνα με τη MARCA, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε ότι το γεγονός ήταν κάτι που αφορά μόνο τα αποδυτήρια της ομάδας και τον αρχηγό τους, δηλαδή τον Τσάμπι Αλόνσο.
Έτσι δεν πρόκειται να επέμβει η διοίκηση των Μαδριλένων, ούτε με κάποια τιμωρία στον Βραζιλιάνο, ούτε με χρηματικό πρόστιμο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι στο εσωτερικό της ομάδας είναι ευχαριστημένοι με τη συμπεριφορά του Βινίσιους, αλλά θεωρούν ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και θα ξεπεραστεί στο εσωτερικό των αποδυτηρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»

Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης