Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ: Παρόντες Κάρολος, Καμίλα και Κέιτ στον λαμπερό γάμο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Χάριετ Σπέρλινγκ φόρεσε επίσης μια πολύτιμη τιάρα και σκουλαρίκια από τον ιστορικό οίκο Pragnell ενώ επέλεξε ψηλοτάκουνες, μυτερές σατέν γόβες Jimmy Choo. Στο πλευρό του ζευγαριού ως παράνυφες ήταν οι κόρες του Φίλιπς, η 14χρονη 'Αιλα και η 15χρονη Σαβάνα, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ότομ Κέλι, μαζί με τη 14χρονη κόρη της Χάριετ από τον πρώτο της γάμο, Τζορτζίνα. Tα τρία κορίτσια γνωρίζονται αρκετά χρόνια, καθώς έπαιζαν στην ίδια ομάδα χόκεϊ.

Κέιτ Μίντλετον

Οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία με τους συζύγους τους

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι οποίοι έφτασαν χωρίς τα τρία τους παιδιά. Η Κέιτ, ήταν η επιτομή της κομψότητας φορώντας ένα φόρεμα Roland Mouret σε nude απόχρωση με φαρδιά φούστα, το οποίο συνδύασε με καπέλο σε στιλ boater. Κατά την άφιξή της στην εκκλησία, έγινε δεκτή με ενθουσιώδεις επευφημίες από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.Η αδελφή του γαμπρού, Ζάρα Τίνταλ, ξεχώρισε επίσης με φόρεμα Rebecca Vallance και εντυπωσιακές ασημένιες γόβες ενώ η πριγκίπισσα Άννα έλαμπε από ευτυχία μέσα στο φλοράλ φόρεμά της. Παρούσες ήταν και οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, συνοδευόμενες από τους συζύγους τους όπως και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.Αμέσως μετά τη τελετή πραγματοποιήθηκε η γαμήλια δεξίωση στο Γκάτκομπ Παρκ, το εξοχικό κτήμα της πριγκίπισσας 'Αννας, εκεί όπου μεγάλωσε ο γαμπρός.