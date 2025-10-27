Το σχόλιο του Βενγκέρ για το Clasico: «Ήταν λίγο σαν μια μονομαχία μεταξύ ανδρών και παιδιών»
Ο πρώην τεχνικός της Άρσεναλ συνεχάρη τον Τσάμπι Αλόνσο για την παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ στο πρώτο του ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα
«Το Clasico ήταν λίγο σαν μια μονομαχία μεταξύ ανδρών και παιδιών». Με αυτά τα λόγια-μεταξύ άλλων- σχολίασε ο Αρσέν Βενγκέρ στο «Bein Sports», τη χθεσινή αναμέτρηση, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα (2-1).
«Η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πολύ πιο δυνατή από της Μπαρτσελόνα. Στην επίθεση, η Μαδρίτη φαινόταν πάντα ικανή να σκοράρει, ενώ η Μπαρτσελόνα φαινόταν αναποτελεσματική. Είχαν πολλή κατοχή, αλλά ποτέ δεν φαινόταν πραγματικά ικανή να σκοράρει», πρόσθεσε και συνέχισε:
«Στην επίθεση, δεν είχαν τον Λεβαντόφσκι ή τον Ραφίνια, οι οποίοι είναι δύο έμπειροι παίκτες. Η συνολική απόδοση της Μπαρτσελόνα στερούνταν ωριμότητας σε καθοριστικές στιγμές. Δίνω τα εύσημα στον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε ένα Clásico ως προπονητής και παρουσίασε μία ομάδα με ισορροπία».
