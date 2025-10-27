Το σχόλιο του Βενγκέρ για το Clasico: «Ήταν λίγο σαν μια μονομαχία μεταξύ ανδρών και παιδιών»

«Το Clasico ήταν λίγο σαν μια μονομαχία μεταξύ ανδρών και παιδιών». Με αυτά τα λόγια-μεταξύ άλλων- σχολίασε ο Αρσέν Βενγκέρ στο «Bein Sports», τη χθεσινή αναμέτρηση, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα (2-1).

«Η άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν πολύ πιο δυνατή από της Μπαρτσελόνα. Στην επίθεση, η Μαδρίτη φαινόταν πάντα ικανή να σκοράρει, ενώ η Μπαρτσελόνα φαινόταν αναποτελεσματική. Είχαν πολλή κατοχή, αλλά ποτέ δεν φαινόταν πραγματικά ικανή να σκοράρει», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Στην επίθεση, δεν είχαν τον Λεβαντόφσκι ή τον Ραφίνια, οι οποίοι είναι δύο έμπειροι παίκτες. Η συνολική απόδοση της Μπαρτσελόνα στερούνταν ωριμότητας σε καθοριστικές στιγμές. Δίνω τα εύσημα στον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του σε ένα Clásico ως προπονητής και παρουσίασε μία ομάδα με ισορροπία».



