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Κίνηση στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως και 30' στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Κίνηση στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις έως και 30' στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
Η κίνηση είναι από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό.
Ειδικότερα στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις της τάξης των 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος.
Δείτε live την κίνηση
Ειδικότερα στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις της τάξης των 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Ηρακλείου έως κόμβο Μαραθώνος. https://t.co/PI8vQ2FTUR— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 7, 2026
Δείτε live την κίνηση
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