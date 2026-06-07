CNBC: Οι 100 ημέρες του πολέμου στο Ιράν που άλλαξαν τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
CNBC: Οι 100 ημέρες του πολέμου στο Ιράν που άλλαξαν τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Εκατό ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να βρίσκονται εν μέσω θύελλας και να επηρεάζονται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου τον επίμονο πληθωρισμό και τις αυξημένες αποδόσεις ομολόγων
Εκατό ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης εξακολουθούν να διαχέονται σε ολόκληρο το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Από τις αγορές μετοχών και ομολόγων έως τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό, ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν έχει μεταβάλει τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον αβεβαιότητας.
Παρά τις κατά καιρούς διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ οι στρατιωτικές ενέργειες δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Αν και μια εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, η προοπτική μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας εξακολουθεί να μοιάζει μακρινή.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον γεωπολιτικό κίνδυνο, τις ενεργειακές αναταράξεις και τις προσδοκίες για την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης.
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Παρά τις κατά καιρούς διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν αντικρουόμενα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ενώ οι στρατιωτικές ενέργειες δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Αν και μια εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, η προοπτική μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας εξακολουθεί να μοιάζει μακρινή.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι χρηματοπιστωτικές αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στον γεωπολιτικό κίνδυνο, τις ενεργειακές αναταράξεις και τις προσδοκίες για την πορεία της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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