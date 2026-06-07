CNBC: Οι 100 ημέρες του πολέμου στο Ιράν που άλλαξαν τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία

Εκατό ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να βρίσκονται εν μέσω θύελλας και να επηρεάζονται από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου τον επίμονο πληθωρισμό και τις αυξημένες αποδόσεις ομολόγων