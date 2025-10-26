Νίκολιτς: «Δεν πήγαμε άσχημα στο ματς, είχαμε θέμα μόνο στην τελική προσπάθεια»
Νίκολιτς: «Δεν πήγαμε άσχημα στο ματς, είχαμε θέμα μόνο στην τελική προσπάθεια»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά την ήττα της ομάδας του με 2-0 από τον Ολυμπιακό
Η ΑΕΚ έκανε την 9η σερί ήττα της σε ντέρμπι στο Ελληνικό πρωτάθλημα, αφού ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 2-0.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς τόνισε πως η ομάδα του ήταν καλή στο build up αλλά έδειξε μεγάλη αδυναμία στην τελική προσπάθεια.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Όπως είδαμε το ματς, αν εξαιρέσουμε το σκορ, δεν πήγε τόσο άσχημα για εμάς, είχαμε την κατοχή, κινηθήκαμε καλά, στα στατιστικά ήμασταν κοντά, είχαμε πρόβλημα στο τελευταίο τρίτο δεν μετατρέψαμε την κατοχή σε ευκαιρίες, δεν είχαμε φρεσκάδα, ο Ολυμπιακός είχε 2 μέρες ξεκούραση παραπάνω, πρέπει να δουλέψουμε στο τελευταίο τρίτο»
