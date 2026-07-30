Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο: 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά ΧΥΤΑ Πάρος Δήμαρχος αντιδήμαρχος

Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο: 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος

Οι τέσσερις συλλήψεις στην Πάρο έγιναν για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια)

Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο: 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
14 ΣΧΟΛΙΑ
Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν ο δήμαρχος του νησιού, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα parianostypos.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το κεντρικό «κύτταρο» ανεξέλεγκτη χωματερή για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την ίδια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους.

Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια).

Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο  για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης