Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο: 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
Ανεξέλεγκτη χωματερή μέσα στον ΧΥΤΑ που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο: 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους ο δήμαρχος
Οι τέσσερις συλλήψεις στην Πάρο έγιναν για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια)
Αίσθηση προκάλεσε η είδηση ότι για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης συνελήφθησαν ο δήμαρχος του νησιού, ο αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα parianostypos.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το κεντρικό «κύτταρο» ανεξέλεγκτη χωματερή για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την ίδια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους.
Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια).
Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα parianostypos.gr, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας μέσα στον περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ είχε διαμορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από το κεντρικό «κύτταρο» ανεξέλεγκτη χωματερή για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την ίδια πηγή, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους.
Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε εντολή για τις τέσσερις συλλήψεις για εμπρησμό κατ’ ενδεχόμενο δόλο (βαριά αμέλεια).
Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 29 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 (87,93%) είναι από αμέλεια και οι 28 (12,07%) από πρόθεση.
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