Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός-Πάκσι και το ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου
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Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Europa League Conference League Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός-Πάκσι και το ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου

Τα ευρωπαϊκά ματς των δύο ελληνικών ομάδων σήμερα, με στόχο να υπερασπιστούν τις νίκες των πρώτων τους αγώνων

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός-Πάκσι και το ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου
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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται ξανά στη μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια σήμερα.

Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν και πλέον θέλει να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ματς θα μεταδοθεί από το ανοιχτό κανάλι του OPEN.

Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Οι Πράσινοι έφυγαν με το «διπλό» από την Ουγγαρία επικρατώντας 2-1 και θα διεκδικήσουν σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το SKAI.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον

19:00: Novasports Prime | Μόντσα – Άρης (Φιλικός Αγώνας)

20:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου (UEFA Europa League)

21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Πάκσι (UEFA Conference League)
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