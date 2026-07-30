Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός-Πάκσι και το ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός-Πάκσι και το ΠΑΟΚ-Ντινάμο Κιέβου
Τα ευρωπαϊκά ματς των δύο ελληνικών ομάδων σήμερα, με στόχο να υπερασπιστούν τις νίκες των πρώτων τους αγώνων
Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται ξανά στη μάχη για την ευρωπαϊκή τους συνέχεια σήμερα.
Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν και πλέον θέλει να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ματς θα μεταδοθεί από το ανοιχτό κανάλι του OPEN.
Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Οι Πράσινοι έφυγαν με το «διπλό» από την Ουγγαρία επικρατώντας 2-1 και θα διεκδικήσουν σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το SKAI.
Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον
19:00: Novasports Prime | Μόντσα – Άρης (Φιλικός Αγώνας)
20:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου (UEFA Europa League)
21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Πάκσι (UEFA Conference League)
Στις 20:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντιναμό Κιέβου στη ρεβάνς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος του Βορρά είχε επικρατήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Λούμπλιν και πλέον θέλει να κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση. Το ματς θα μεταδοθεί από το ανοιχτό κανάλι του OPEN.
Λίγο αργότερα, στις 21:30, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ στον επαναληπτικό για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Οι Πράσινοι έφυγαν με το «διπλό» από την Ουγγαρία επικρατώντας 2-1 και θα διεκδικήσουν σήμερα το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά από το SKAI.
Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 500 Ουάσινγκτον
19:00: Novasports Prime | Μόντσα – Άρης (Φιλικός Αγώνας)
20:45: OPEN TV | ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου (UEFA Europa League)
21:30: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Πάκσι (UEFA Conference League)
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