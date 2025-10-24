Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κάποιοι ονειρεύονται εμφυλίους, απλά για να έχουν λόγο ύπαρξης»
ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κάποιοι ονειρεύονται εμφυλίους, απλά για να έχουν λόγο ύπαρξης»
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά δημοσιεύματος σε αθλητική εφημερίδα
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε ανακοίνωση κατά δημοσιεύματος σε αθλητική εφημερίδα με αφορμή προωθητική ενέργεια της ομάδας.
H ανακοίνωση
«Με αφορμή μία προχθεσινή προωθητική ενέργεια της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός που αφορά στους επόμενους έξι συνεχόμενους αγώνες της ομάδας μας στο Σ.Ε.Φ., δημοσιεύτηκε, σήμερα (!), ένα κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα.
Το δημοσίευμα αυτό, με τρόπο χυδαίο, επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με προφανή σκοπό να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις του κόσμου του Ολυμπιακού.
Είναι πραγματικά απεχθές να βλέπουμε μία «ερυθρόλευκη» αθλητική εφημερίδα να χρησιμοποιεί την εν λόγω διαφημιστική ανάρτηση ως πρόσχημα, προκειμένου να επιτεθεί, στη συνέχεια, με γενικευμένα ψεύδη εναντίον της ίδιας της ομάδας μας.
Το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και συνιστά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη.
Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται «εμφύλιους», απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης. Τους λέμε, όμως, ότι η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μέσω των Προέδρων της, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, υπηρετεί αδιάκοπα την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει με πρακτικές διχασμού τους φιλάθλους μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
H ανακοίνωση
«Με αφορμή μία προχθεσινή προωθητική ενέργεια της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός που αφορά στους επόμενους έξι συνεχόμενους αγώνες της ομάδας μας στο Σ.Ε.Φ., δημοσιεύτηκε, σήμερα (!), ένα κατάπτυστο άρθρο, γεμάτο ανακρίβειες και μυθεύματα.
Το δημοσίευμα αυτό, με τρόπο χυδαίο, επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις περί δήθεν χλευασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με προφανή σκοπό να προκαλέσει διχασμό στις τάξεις του κόσμου του Ολυμπιακού.
Είναι πραγματικά απεχθές να βλέπουμε μία «ερυθρόλευκη» αθλητική εφημερίδα να χρησιμοποιεί την εν λόγω διαφημιστική ανάρτηση ως πρόσχημα, προκειμένου να επιτεθεί, στη συνέχεια, με γενικευμένα ψεύδη εναντίον της ίδιας της ομάδας μας.
Το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα και συνιστά αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανώνυμου συντάκτη.
Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται «εμφύλιους», απλώς και μόνο για να έχουν λόγο ύπαρξης. Τους λέμε, όμως, ότι η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μέσω των Προέδρων της, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, υπηρετεί αδιάκοπα την ΙΔΕΑ του μεγαλύτερου πολυαθλητικού συλλόγου στον κόσμο και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να δηλητηριάζει με πρακτικές διχασμού τους φιλάθλους μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Γύρισα γιατί είχα δώσει υπόσχεση στην κόρη μου» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Έλληνα φρουρού που επιβίωσε 48 ώρες στη θάλασσα μετά από επίθεση των Χούθι
Ακτίνες Χ, πειραγμένες μηχανές και απώλειες εκατομμυρίων - Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ από τη μαφία παράλληλα με τους στημένους αγώνες του ΝΒΑ
«Φαινόταν σαν να ήθελε κάτι να πει, το παιδί ήταν τρομαγμένο» λένε γείτονες της 40χρονης που ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφός της στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα