Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Τένις: Νέο τουρνουά Masters 1000 στη Σαουδική Αραβία από το 2028
Τένις: Νέο τουρνουά Masters 1000 στη Σαουδική Αραβία από το 2028
Από το 2028, το καλεντάρι της ATP εμπλουτίζεται με ένα νέο τουρνουά στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία ενισχύει τη στρατηγική της επένδυση στον παγκόσμιο αθλητισμό
Το παγκόσμιο τένις, ένα άθλημα που για δεκαετίες έδειχνε απροθυμία απέναντι στις αλλαγές, γυρίζει σελίδα. Από το 2028, το καλεντάρι των ανδρικών τουρνουά εμπλουτίζεται με έναν νέο σταθμό: η Σαουδική Αραβία αποκτά το δέκατο Masters 1000 της ιστορίας.
Η ανακοίνωση έγινε από την ATP και την SURJ Sports Investments, εταιρεία που ανήκει στο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο (PIF) της Σαουδικής Αραβίας. Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστεί, όλα δείχνουν ότι η διοργάνωση θα διεξάγεται τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της περιοδείας της Μέσης Ανατολής που περιλαμβάνει ήδη τα τουρνουά της Ντόχα και του Ντουμπάι.
Ο πρόεδρος της ATP, Αντρέα Γκαουντέντσι, τόνισε ότι ο νέος σταθμός σηματοδοτεί μια νέα εποχή:
«Η Σαουδική Αραβία έχει δείξει μια γνήσια δέσμευση απέναντι στο τένις, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη του αθλήματος ευρύτερα».
Το νέο Masters 1000 θα έχει 56 συμμετέχοντες και δεν θα είναι υποχρεωτικό (non-mandatory), όπως συμβαίνει και με το τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Τα χρηματικά έπαθλα δεν θα διέπονται από ελάχιστο ή μέγιστο όριο, δίνοντας στους διοργανωτές πλήρη ελευθερία.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας να καθιερωθεί ως ισχυρός πόλος στον παγκόσμιο αθλητισμό. Την τελευταία διετία, η χώρα έχει φιλοξενήσει τις Next Gen Finals (Τζέντα), τις WTA Finals (Ριάντ) και το επιδεικτικό τουρνουά Six Kings Slam. Παράλληλα, ο Ράφα Ναδάλ έχει αναλάβει τον ρόλο του πρεσβευτή της Σαουδαραβικής Ομοσπονδίας Τένις, ενώ πρόσφατα η Πάουλα Μπαντόσα έγινε επίσης πρόσωπο προβολής του προγράμματος.
Ο επικεφαλής της SURJ Sports Investments, Μπάντερ μπιν Μογκρίν, δήλωσε πως «η προσθήκη ενός Masters 1000 στη Σαουδική Αραβία αποτελεί τεράστιο βήμα για την περιοχή και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος».
Ενδιαφέρον έχει και η πληροφορία ότι στο μέλλον το τουρνουά ενδέχεται να γίνει μικτό, ενώ δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του Six Kings Slam, το οποίο εντάσσεται στη διοργάνωση Riyadh Season.
Με αυτή την προσθήκη, ο χάρτης των Masters 1000 διαμορφώνεται ως εξής: Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη, Τορόντο/Μόντρεαλ, Σινσινάτι, Σανγκάη, Παρίσι και από το 2028, Riyadh ή Jeddah. Ο κόσμος του τένις αλλάζει — και η Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στο κέντρο αυτής της αλλαγής.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Η ανακοίνωση έγινε από την ATP και την SURJ Sports Investments, εταιρεία που ανήκει στο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο (PIF) της Σαουδικής Αραβίας. Αν και η ακριβής ημερομηνία δεν έχει οριστεί, όλα δείχνουν ότι η διοργάνωση θα διεξάγεται τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της περιοδείας της Μέσης Ανατολής που περιλαμβάνει ήδη τα τουρνουά της Ντόχα και του Ντουμπάι.
Ο πρόεδρος της ATP, Αντρέα Γκαουντέντσι, τόνισε ότι ο νέος σταθμός σηματοδοτεί μια νέα εποχή:
«Η Σαουδική Αραβία έχει δείξει μια γνήσια δέσμευση απέναντι στο τένις, όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη του αθλήματος ευρύτερα».
Το νέο Masters 1000 θα έχει 56 συμμετέχοντες και δεν θα είναι υποχρεωτικό (non-mandatory), όπως συμβαίνει και με το τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Τα χρηματικά έπαθλα δεν θα διέπονται από ελάχιστο ή μέγιστο όριο, δίνοντας στους διοργανωτές πλήρη ελευθερία.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας να καθιερωθεί ως ισχυρός πόλος στον παγκόσμιο αθλητισμό. Την τελευταία διετία, η χώρα έχει φιλοξενήσει τις Next Gen Finals (Τζέντα), τις WTA Finals (Ριάντ) και το επιδεικτικό τουρνουά Six Kings Slam. Παράλληλα, ο Ράφα Ναδάλ έχει αναλάβει τον ρόλο του πρεσβευτή της Σαουδαραβικής Ομοσπονδίας Τένις, ενώ πρόσφατα η Πάουλα Μπαντόσα έγινε επίσης πρόσωπο προβολής του προγράμματος.
Ο επικεφαλής της SURJ Sports Investments, Μπάντερ μπιν Μογκρίν, δήλωσε πως «η προσθήκη ενός Masters 1000 στη Σαουδική Αραβία αποτελεί τεράστιο βήμα για την περιοχή και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος».
Ενδιαφέρον έχει και η πληροφορία ότι στο μέλλον το τουρνουά ενδέχεται να γίνει μικτό, ενώ δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή του Six Kings Slam, το οποίο εντάσσεται στη διοργάνωση Riyadh Season.
Με αυτή την προσθήκη, ο χάρτης των Masters 1000 διαμορφώνεται ως εξής: Indian Wells, Μαϊάμι, Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη, Τορόντο/Μόντρεαλ, Σινσινάτι, Σανγκάη, Παρίσι και από το 2028, Riyadh ή Jeddah. Ο κόσμος του τένις αλλάζει — και η Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στο κέντρο αυτής της αλλαγής.
#SURJSports 🤝 @ATPTour— SURJ Sports Investment (@surj_sports) October 23, 2025
Serving up the future of tennis in Saudi!#ATPMasters1000 #SaudiVision2030 #PIF @PIF_EN pic.twitter.com/cZnF31cCT5
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί «εξαφανίστηκαν» από την αγορά χιλιάδες κατοικίες - Οι τρεις λόγοι που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος
Οι τοξικολογικές θα δείξουν από τι πέθανε η 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί στο Γκάζι - Γεωργιάδης: Το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία
Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα