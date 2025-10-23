Θρίλερ με τον θάνατο του 29χρονου σκακιστή Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Ψάχνουν αν ευθύνεται το bullying από Ρώσο αντίπαλό του

Ο 50χρονος Κράμνικ, ο οποίος έχει απευθύνει παρόμοιες κατηγορίες και σε βάρος άλλων σκακιστών τα τελευταία χρόνια, χαρακτήρισε τραγωδία που «πρέπει να διερευνήσει η αστυνομία» τον θάνατο του Ναροντίτσκι αφήνοντας υπονοούμενα για «οικονομικά συμφέροντα» και απειλώντας με νομικές ενέργειες εναντίον «όσων με κατηγορούν ψευδώς».«Η απάτη στο σκάκι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτό που κάνει ο Κράμνικ είναι εντελώς απαράδεκτο. Απλώς εκτοξεύει κατηγορίες κάθε μέρα... Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και μια προσωπικότητα με μεγάλη επιρροή. Και δεν ξέρω αν συνειδητοποιεί τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό σε αθώους ανθρώπους. Οι μέθοδοι του Κράμνικ, φαίνεται ότι, βασικά, είναι σαν να καίνε μια πόλη για να πιάσουν μερικούς απατεώνες. Σκοτώνουν μερικές χιλιάδες άλλους εντελώς αθώους ανθρώπους για να πιάσουν έναν ή δύο» επέμεινε ο Σάριν.Ο διευθύνων σύμβουλος της FIDE,δήλωσε στο Reuters ότι «εξετάζεται» η συμπεριφορά του Κράμνι, σημειώνοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το θέμα είναι απλά απαράδεκτος».Ωστόσο ο ίδιος προκάλεσε νέα διαμάχη καθώς σε μακροσκελή ανάρτηση στο X, έγραψε ότι, ενώ η συμπεριφορά του Κράμνικ ήταν «απαράδεκτη και εντελώς ντροπιαστική», αμφισβήτησε επίσης αν οι φίλοι του Ναροντίτσκι είχαν κάνει αρκετά για να τον βοηθήσουν τους τελευταίους μήνες. «Η αγάπη που δόθηκε στον Ντάνια μετά το θάνατό του είναι άνευ προηγουμένου. Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα: πού ήσασταν όλοι σας όταν ο Ντάνια ήταν ζωντανός και άρρωστος;»Από την πλευρά της η οικογένεια του 29χρονου γκρανμάστερ δήλωσε ότι ελπίζει να τον θυμούνται όχι για την τοξικότητα που υπέστη, αλλά για «τη χαρά και την έμπνευση που έφερνε στους ανθρώπους κάθε μέρα».