Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Επεισόδια, φωτοβολίδες, καπνογόνα και ακύρωση στο ντέρμπι Μακάμπι-Χάποελ στο Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες, 13 συλλήψεις - Δείτε βίντεο
Ένας 13χρονος στους τραυματίες - Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «διαταραχή της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία»
Israeli Police cancelled the Tel Aviv derby tonight between Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv after a riot between rival fans broke out that posed a "risk to life"— Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025
According to Keir Starmer the Israeli Police are now Anti-Semitic pic.twitter.com/FRItLIJVSY
Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό από τα αντικείμενα, τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα που πέταξαν οι οπαδοί και των δύο ομάδων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και ένα 13χρονο αγόρι.
A riot broke out between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv fans tonight and the game was called off but anyone who says they don't want this kind of violence in Birmingham is an Antisemite according to Keir Starmer and the Labour Government pic.twitter.com/sgThblCo5B— Cllr Martin Abrams 🕊️🍉 (@Martin_Abrams) October 19, 2025
Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής, στο γήπεδο βρίσκονταν περίπου 30.000 θεατές που κλήθηκαν να το εκκενώσουν.
Η αστυνομία του Τελ Αβίβ συνέλαβε πέντε άτομα, με την υποψία ότι διατάραξαν τη δημόσια τάξη, και 13 μασκοφόρους οπαδούς, οι οποίοι φέρονται να άναψαν φωτοβολίδες και να τις πέταξαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Συνολικά στο γήπεδο έπεσαν 51 φωτοβολίδες και καπνογόνα.
עונה שעברה איש טיפש ירה חזיז שפגע לילד בחזה במהלך משחק כדורגל. עכשיו הטירוף הזה. עד שלא תהיה ענישה אמיתית כנגד אנשים מסכני חיים הטרלול הזה יימשך. אפשר לומר מדינת משטרה כמה שרוצים, אבל ירי זיקוק בכינון ישיר לעבר אדם, גם אם הוא לובש מדים, זה קו אדום שאין סיבה להתקרב אליו אפילו. pic.twitter.com/5SoXDmbwV9— 𐤏𐤒𐤉𐤁𐤀 𐤋𐤌 Akiva Lamm 🇮🇱 (@AkivaLamm) October 19, 2025
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «διαταραχή της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία».
«Λόγω της διατάραξης της τάξης και του κινδύνου για τη ζωή των ανθρώπων, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στο στάδιο Bloomfield, η ισραηλινή αστυνομία ενημέρωσε τις ομάδες, τους προπονητές και τους διαιτητές των ομάδων ότι αποφάσισε να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα», δήλωσε ο ίδιος
Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, Χαΐμ Σαργκάροφ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ είπε «από το απόγευμα, βιώσαμε σοβαρή βία — συγκρούσεις που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Έχουμε 13χρονα παιδιά που έχουν τραυματιστεί. Έχουμε τρεις αστυνομικούς που έχουν τραυματιστεί. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο αθλητισμός πρέπει να σταματήσει. Η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Κανείς από εσάς δεν θα ήθελε να δει το παιδί του τραυματισμένο. Ζητώ από τους οπαδούς να διαλυθούν χωρίς βία. Θα ενεργήσουμε με μηδενική ανοχή».
It gets worst - "Zero tolerance for violent incidents" - Tel Aviv District Commander, Commissioner Haim Saragroff at Bloomfield Stadium— Mazen Mahdi ⭕️ 🔻 (@MazenMahdi) October 19, 2025
(AI translation) pic.twitter.com/3v0L6v4uxU
Ωστόσο, έξω από το γήπεδο, οι οπαδοί της Χαποέλ Τελ Αβίβ αρνήθηκαν να φύγουν και καταφέρθηκαν κατά των αστυνομικών, με την αστυνομία να επιστρατεύει και άλογα για να διαλύσου το πλήθος
ביטלו משחק למען שמירה על חיי אדם— דניאל לוי | Daniel Levy (@danielevi244) October 19, 2025
20 דקות לאחר מכן: דורכים עם פרשים לילדים על הראש pic.twitter.com/GItuTthwPZ
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Χάποελ, Γκι Πριμόρ διαφώνησε με την απόφαση, δηλώνοντας «υπήρξαν αγώνες όπου συνέβησαν πολύ χειρότερα πράγματα, και έγιναν κανονικά. Κανείς δεν εξηγεί γιατί ακυρώθηκε ο αγώνας. Τι, κάθε αγώνας όπου υπάρχουν φωτοβολίδες θα ακυρώνεται; Πού έχουμε φτάσει;»
«Αν η αστυνομία αποφάσισε να ακυρώσει τον αγώνα επειδή δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών, η απόφαση ήταν δικαιολογημένη. Θα πρέπει η νίκη να κατακυρωθεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ» δήλωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Μπεν Μάνσφορντ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr