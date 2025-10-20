Επεισόδια, φωτοβολίδες, καπνογόνα και ακύρωση στο ντέρμπι Μακάμπι-Χάποελ στο Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες, 13 συλλήψεις - Δείτε βίντεο
SPORTS
Μακάμπι Τελ Αβίβ Χάποελ Τελ Αβιβ Οπαδοί Τραυματίες καπνογόνα Φωτοβολίδες

Επεισόδια, φωτοβολίδες, καπνογόνα και ακύρωση στο ντέρμπι Μακάμπι-Χάποελ στο Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες, 13 συλλήψεις - Δείτε βίντεο

Ένας 13χρονος στους τραυματίες - Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «διαταραχή της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία»

Επεισόδια, φωτοβολίδες, καπνογόνα και ακύρωση στο ντέρμπι Μακάμπι-Χάποελ στο Ισραήλ: Τέσσερις τραυματίες, 13 συλλήψεις - Δείτε βίντεο
Βασίλης Παπανικολάου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την ακύρωση του ντέρμπι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αποφάσισε η ισραηλινή αστυνομία μετά από επεισόδια που ξέσπασαν μέσα και γύρω από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.



Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό από τα αντικείμενα, τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα που πέταξαν οι οπαδοί και των δύο ομάδων τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί και ένα 13χρονο αγόρι.



Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής, στο γήπεδο βρίσκονταν περίπου 30.000 θεατές που κλήθηκαν να το εκκενώσουν.

Η αστυνομία του Τελ Αβίβ συνέλαβε πέντε άτομα, με την υποψία ότι διατάραξαν τη δημόσια τάξη, και 13 μασκοφόρους οπαδούς, οι οποίοι φέρονται να άναψαν φωτοβολίδες και να τις πέταξαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Συνολικά στο γήπεδο έπεσαν 51 φωτοβολίδες και καπνογόνα.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αυτό που συνέβη «δεν ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας», αλλά «διαταραχή της δημόσιας τάξης και σοβαρή βία».

«Λόγω της διατάραξης της τάξης και του κινδύνου για τη ζωή των ανθρώπων, πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στο στάδιο Bloomfield, η ισραηλινή αστυνομία ενημέρωσε τις ομάδες, τους προπονητές και τους διαιτητές των ομάδων ότι αποφάσισε να μην επιτρέψει τη διεξαγωγή του αγώνα», δήλωσε ο ίδιος

Ο αρχηγός της αστυνομίας της περιφέρειας του Τελ Αβίβ, Χαΐμ Σαργκάροφ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ είπε «από το απόγευμα, βιώσαμε σοβαρή βία — συγκρούσεις που είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Έχουμε 13χρονα παιδιά που έχουν τραυματιστεί. Έχουμε τρεις αστυνομικούς που έχουν τραυματιστεί. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο ο αθλητισμός πρέπει να σταματήσει. Η ασφάλεια έρχεται πρώτη. Κανείς από εσάς δεν θα ήθελε να δει το παιδί του τραυματισμένο. Ζητώ από τους οπαδούς να διαλυθούν χωρίς βία. Θα ενεργήσουμε με μηδενική ανοχή».



Ωστόσο, έξω από το γήπεδο, οι οπαδοί της Χαποέλ Τελ Αβίβ αρνήθηκαν να φύγουν και καταφέρθηκαν κατά των αστυνομικών, με την αστυνομία να επιστρατεύει και άλογα για να διαλύσου το πλήθος



Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Χάποελ, Γκι Πριμόρ διαφώνησε με την απόφαση, δηλώνοντας «υπήρξαν αγώνες όπου συνέβησαν πολύ χειρότερα πράγματα, και έγιναν κανονικά. Κανείς δεν εξηγεί γιατί ακυρώθηκε ο αγώνας. Τι, κάθε αγώνας όπου υπάρχουν φωτοβολίδες θα ακυρώνεται; Πού έχουμε φτάσει;»

«Αν η αστυνομία αποφάσισε να ακυρώσει τον αγώνα επειδή δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των παικτών, η απόφαση ήταν δικαιολογημένη. Θα πρέπει η νίκη να κατακυρωθεί στη Μακάμπι Τελ Αβίβ» δήλωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Μπεν Μάνσφορντ.


Ειδήσεις σήμερα:

Διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από 16 ώρες απολογιών

Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Περιστέρι

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση - Δύο νεκροί
Βασίλης Παπανικολάου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης