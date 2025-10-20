Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Τραγωδία με έναν νεκρό σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία
Τραγωδία με έναν νεκρό σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία
Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας - Σκοτώθηκε ο ένας εκ των οδηγών
Σοκ στην Ιταλία καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από φερόμενη ενέδρα οπαδών, μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν από τον αγώνα όπου η ομάδα τους επικράτησε της Ριέτι με 88-73.
Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα προς αυτό. Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.
Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:
«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα»
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα προς αυτό. Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista.— Tv2000.it (@TV2000it) October 19, 2025
Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso.
E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcuni supporter… pic.twitter.com/BiHL5buzjZ
Το δελτίο τύπου της Pistoia BasketΗ ομάδα μπάσκετ Pistoia Basket 2000 Ssd arl «σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον θάνατο ενός από τους δύο οδηγούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία σε ένα λεωφορείο που μετέφερε ερυθρόλευκους οπαδούς που επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα στο Ριέτι. Υπό το φως των αρχικών αναφορών και εν αναμονή των επίσημων δικαστικών ευρημάτων, ο σύλλογος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο Πρόεδρος Joseph David και ολόκληρος ο Σύλλογος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του οδηγού και συμμερίζονται τη θλίψη των αγαπημένων του προσώπων»
Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:
«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα»
Ma come è possibile morire così, mentre si torna a casa dopo una partita di basket? È sconvolgente l’assalto perpetrato questa sera vicino Rieti da delinquenti che si sono trasformati in assassini e non potranno mai essere definiti tifosi. Lo sport è vita e questi criminali sono…— Andrea Abodi (@andreaabodi) October 19, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα