Τραγωδία με έναν νεκρό σε ενέδρα οπαδών μετά από αγώνα μπάσκετ στην Ιταλία

SPORTS
Ιταλία οπαδική βία Μπάσκετ Επίθεση

Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας - Σκοτώθηκε ο ένας εκ των οδηγών

2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ στην Ιταλία καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από φερόμενη ενέδρα οπαδών, μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ. Πιο συγκεκριμένα, φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν από τον αγώνα όπου η ομάδα τους επικράτησε της Ριέτι με 88-73.

Το πούλμαν όπου βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, οι οποίοι πέταξαν αντικείμενα προς αυτό. Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.




Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, έχει ήδη αρχίσει η έρευνα για το περιστατικό.



Το δελτίο τύπου της Pistoia Basket

Η ομάδα μπάσκετ Pistoia Basket 2000 Ssd arl «σοκαρίστηκε όταν έμαθε για τον θάνατο ενός από τους δύο οδηγούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία σε ένα λεωφορείο που μετέφερε ερυθρόλευκους οπαδούς που επέστρεφαν από τον εκτός έδρας αγώνα στο Ριέτι. Υπό το φως των αρχικών αναφορών και εν αναμονή των επίσημων δικαστικών ευρημάτων, ο σύλλογος εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Ο Πρόεδρος Joseph David και ολόκληρος ο Σύλλογος εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του οδηγού και συμμερίζονται τη θλίψη των αγαπημένων του προσώπων»

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα»




2 ΣΧΟΛΙΑ

