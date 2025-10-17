Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Γιώργος Παπαγιάννης Euroleague Παναθηναϊκός Εφές

O Έλληνας σέντερ της Εφές χτύπησε σοβαρά στο γόνατο του αριστερού ποδιού του - Θα κάνει εξετάσεις σε νοσοκομείο της Πόλης

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Euroleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Εφές στην Πόλη. 

Σε μια ανύποπτη φάση στο 5.38' πριν το τέλος  2ης περιόδου έπεσε στο παρκέ, πιάνοντας το γόνατο του αριστερού ποδιού του. 



Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε και μπήκε φορείο για να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Πόλης για εξετάσεις. Ο έμπειρος σέντερ έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας, καταλαβαίνοντας πως ο τραυματισμός του είναι σοβαρός.

Αμέσως μετά την πτώση του στο έδαφος έσπευσαν δίπλα του τόσο οι γιατροί της Εφές όσο και του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και των δύο ομάδων έφτιαξαν ένα... τείχος γύρω του.

Ο διεθνής Έλληνας πρόσφερε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στους πράσινους και, όπως ήταν φυσικό, «πάγωσαν» και στον πάγκο της ελληνικής ομάδας με αυτή την εξέλιξη. 


Ο σοβαρός τραυματισμός του Παπαγιάννη στο Εφές - Παναθηναϊκός | Εκτός με καροτσάκι ο Έλληνας παίκτης




«Η καρδιά ενός μαχητή. Είμαστε όλοι μαζί σου»

Αμέσως μετά από τον τραυματισμό που ... πάγωσε όλη την μπασκετική Ευρώπη η Euroleague έσπευσε να δηλώσει την συμπαράσταση της στον διεθνή Έλληνα. 

«Η καρδιά ενός μαχητή. Είμαστε όλοι μαζί σου» έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της. 








