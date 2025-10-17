Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
O Έλληνας σέντερ της Εφές χτύπησε σοβαρά στο γόνατο του αριστερού ποδιού του - Θα κάνει εξετάσεις σε νοσοκομείο της Πόλης
Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Euroleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Εφές στην Πόλη.
Σε μια ανύποπτη φάση στο 5.38' πριν το τέλος 2ης περιόδου έπεσε στο παρκέ, πιάνοντας το γόνατο του αριστερού ποδιού του.
Αμέσως το παιχνίδι διακόπηκε και μπήκε φορείο για να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Πόλης για εξετάσεις. Ο έμπειρος σέντερ έφυγε από το γήπεδο κλαίγοντας, καταλαβαίνοντας πως ο τραυματισμός του είναι σοβαρός.
Αμέσως μετά την πτώση του στο έδαφος έσπευσαν δίπλα του τόσο οι γιατροί της Εφές όσο και του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και των δύο ομάδων έφτιαξαν ένα... τείχος γύρω του.
Ο διεθνής Έλληνας πρόσφερε για πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στους πράσινους και, όπως ήταν φυσικό, «πάγωσαν» και στον πάγκο της ελληνικής ομάδας με αυτή την εξέλιξη.
💔 Scary moment tonight…— SKWEEK (@skweektv) October 17, 2025
Georgios Papagiannis had to leave the court on a stretcher after suffering a knee injury.
He was helped off, in tears, as the crowd showed their support.
Stay strong, Georgios 🙏
We’re all with you ❤️🩹 pic.twitter.com/VbGnTV13cl
Georgios Papagiannis, geçirdiği sakatlığın ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve giderken göz yaşlarına hakim olamadı.— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) October 17, 2025
Papagiannis’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.pic.twitter.com/N4tt027DLa
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Η καρδιά ενός μαχητή. Είμαστε όλοι μαζί σου»
Αμέσως μετά από τον τραυματισμό που ... πάγωσε όλη την μπασκετική Ευρώπη η Euroleague έσπευσε να δηλώσει την συμπαράσταση της στον διεθνή Έλληνα.
Heart of a warrior, we’re all with you 💪 pic.twitter.com/fPkHeiRye1— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
