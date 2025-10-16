ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πανιώνιος: Τέλος ο Παβίτσεβιτς, στη θέση του Χουγκάζ και Καραγιάννης

Το κακό ξεκίνημα του Ιστορικού έφερε αλλαγή προπονητή

Τέλος ο Λούκα Παβίτσεβιτς από τον πάγκο του Πανιωνίου

Η διοίκηση της ΚΑΕ έβαλε στη θέση του τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη ως υπηρεσιακούς. 

Ο Πανιώνιος έχει γνωρίσει 4 ήττες σε 5 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη από την αρχή της σεζόν. 

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος 

«H ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της ομάδας, ανακοινώνει ότι υπηρεσιακοί προπονητές αναλαμβάνουν οι κ.κ. Κρις Χουγκάζ και Νίκος Καραγιάννης, στους οποίους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν».

