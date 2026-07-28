Alpha Finance-AXIA για τράπεζες: Δυνατό δεύτερο τρίμηνο με ισχυρά κέρδη, υψηλές αποδόσεις και νέο rerating

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προβλέπει ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες θα σημειώσουν ένα δυνατό δεύτερο τρίμηνο, με την οργανική κερδοφορία να ενισχύεται από την πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτόκια βάσης και τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Το ενδιαφέρον της αγοράς, πάντως, δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, καθώς έχει ήδη μετατοπιστεί στις πιθανές αναβαθμίσεις των ετήσιων στόχων και στις ενδιάμεσες διανομές προς τους μετόχους.Η Alpha Finance διατηρεί σύσταση αγοράς για τη, με τιμή στόχο τα 5,30 ευρώ, σύσταση αγοράς για τηνμε τιμή στόχο τα 17,50 ευρώ, σύσταση αγοράς για τηνμε τιμή στόχο τα 10,60 ευρώ και σύσταση αγοράς για τηνμε τιμή στόχο τα 11,60 ευρώ. Για τηνδίνει σύσταση διακράτησης και τιμή στόχο τα 8,50 ευρώ. Για τηνδεν δημοσιεύεται σύσταση ή τιμή στόχος, καθώς η μετοχή βρίσκεται υπό περιορισμό και οι προβλέψεις της έκθεσης βασίζονται στη συγκλίνουσα εκτίμηση της αγοράς.