Alpha Finance-AXIA για τράπεζες: Δυνατό δεύτερο τρίμηνο με ισχυρά κέρδη, υψηλές αποδόσεις και νέο rerating
Alpha Finance-AXIA για τράπεζες: Δυνατό δεύτερο τρίμηνο με ισχυρά κέρδη, υψηλές αποδόσεις και νέο rerating
Ενισχύεται η οργανική κερδοφορία ελληνικών και κυπριακών τραπεζών από την πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτόκια βάσης και τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες
Η Alpha Finance-AXIA προβλέπει ότι οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες θα σημειώσουν ένα δυνατό δεύτερο τρίμηνο, με την οργανική κερδοφορία να ενισχύεται από την πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτόκια βάσης και τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες. Το ενδιαφέρον της αγοράς, πάντως, δεν περιορίζεται στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, καθώς έχει ήδη μετατοπιστεί στις πιθανές αναβαθμίσεις των ετήσιων στόχων και στις ενδιάμεσες διανομές προς τους μετόχους.
Η Alpha Finance διατηρεί σύσταση αγοράς για τη Eurobank, με τιμή στόχο τα 5,30 ευρώ, σύσταση αγοράς για την Εθνική Τράπεζα με τιμή στόχο τα 17,50 ευρώ, σύσταση αγοράς για την Πειραιώς με τιμή στόχο τα 10,60 ευρώ και σύσταση αγοράς για την Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο τα 11,60 ευρώ. Για την Optima Bank δίνει σύσταση διακράτησης και τιμή στόχο τα 8,50 ευρώ. Για την Alpha Bank δεν δημοσιεύεται σύσταση ή τιμή στόχος, καθώς η μετοχή βρίσκεται υπό περιορισμό και οι προβλέψεις της έκθεσης βασίζονται στη συγκλίνουσα εκτίμηση της αγοράς.
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Η Alpha Finance διατηρεί σύσταση αγοράς για τη Eurobank, με τιμή στόχο τα 5,30 ευρώ, σύσταση αγοράς για την Εθνική Τράπεζα με τιμή στόχο τα 17,50 ευρώ, σύσταση αγοράς για την Πειραιώς με τιμή στόχο τα 10,60 ευρώ και σύσταση αγοράς για την Τράπεζα Κύπρου με τιμή στόχο τα 11,60 ευρώ. Για την Optima Bank δίνει σύσταση διακράτησης και τιμή στόχο τα 8,50 ευρώ. Για την Alpha Bank δεν δημοσιεύεται σύσταση ή τιμή στόχος, καθώς η μετοχή βρίσκεται υπό περιορισμό και οι προβλέψεις της έκθεσης βασίζονται στη συγκλίνουσα εκτίμηση της αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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