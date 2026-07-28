Κικίλιας: Στην ασφάλεια δεν υπάρχουν εκπτώσεις, μόνο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ο υπουργός Ναυτιλίας αποκάλυψε ότι έχουν γίνει πάνω από 1.800 έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία και ανακοίνωσε την πρόσληψη 500 νέων λιμενοφυλάκων - «Η ασφάλεια πάνω απ’ όλα», τονίζει