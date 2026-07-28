ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €67,79 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα €67,79 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση
Μετά την αύξηση κεφαλαίου οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου ανέρχονται σε 118,94 εκατ.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε το νέο ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς και τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η ενημέρωση έγινε σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3556/2007 για τη δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης καταβολής αυτής στις 03.07.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€67.793.966,88) και διαιρείται σε εκατό δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (118.936.784) κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του Ευρώ (€0,57) η κάθε μία.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 01.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε με την από 16.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και της πιστοποίησης καταβολής αυτής στις 03.07.2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει σχετικής έκθεσης από ελεγκτική εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εξήντα επτά εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα έξι Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€67.793.966,88) και διαιρείται σε εκατό δέκα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (118.936.784) κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά λεπτών του Ευρώ (€0,57) η κάθε μία.
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