Παναθηναϊκός: Ιταλός δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι οι πράσινοι αρνήθηκαν την πρόταση του Ερυθρού Αστέρα για δανεισμό του Σορτς
Ο «λαβωμένος» στην περιφέρεια από πολλούς τραυματισμούς Ερυθρός Αστέρας, φέρεται να χτύπησε την πόρτα των πράσινων για τον Αμερικανό πλέι μέικερ, ωστόσο η απάντηση ήταν αρνητική
Ο Ερυθρός Αστέρας μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague έχει αλλάξει προπονητή (Σάσα Ομπράντόβιτς αντί Γιάννη Σφαιρόπουλου) και έχει χάσει σχεδόν την περιφέρεια του με τραυματισμούς καθώς νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Κάνααν, Γκρέιαμ Κάρτερ, με αποτέλεσμα να έχει αναγκαστεί να βγει στην αγορά αναζητώντας ενισχύσεις,
Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Αντρέα Καλτσόνι (πληροφορία που αναπαρήγαγαν τα σερβικά ΜΜΕ) , οι παράγοντες της ομάδας του Βελιγραδίου προχώρησαν σε μια κίνηση έκπληξη καθώς χτύπησαν την πόρτα του Παναθηναϊκού ζητώντας τον δανεισμό του Τι Τζέι Σόρτς!
Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός απέρριψε αμέσως την πρόταση (όπως αναφέρει στο ποστάρισμα του ο Ιταλός δημοσιογράφος), καθώς ο Σορτς θεωρείται κομμάτι του βασικού πλάνου του Εργκίν Αταμάν, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, προκαλώντας και τη σχετική αντίδραση του φίλου του Τσίμε Μονέκε (νυν παίκτης του Ερυθρού Αστέρα) ο οποίος πρόσφατα αναρρωτήθηκε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί τον υπέγραψαν αν δεν σκοπεύουν να τον χρησιμοποιήσουν.
Ο μικρόσωμος Αμερικανός δεν έχει καταφέρει να βρει σταθερό ρόλο στο ροτέισον του Παναθηναϊκού, έχοντας μόλις 3,2 πόντους και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, ενώ έχει να ανταγωνιστεί τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ, αλλά στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία σκέψη αποχώρησης του.
🚨💣KK Crvena Zvezda made an offer to Panathinaikos for TJ Shorts (loan deal).— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) October 16, 2025
Panathinaikos rejected the offer.
News also confirmed by @TheShot71🤝#EuroLeague #kkcz #CrvenaZvezda #paobc pic.twitter.com/Clsy1420CF
