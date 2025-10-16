Euroleague: Τρίτη νίκη για Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Παρί και Χαποέλ - Η Βίρτους «σόκαρε» τη Μονακό, δείτε βίντεο
Euroleague: Τρίτη νίκη για Παναθηναϊκό, Ρεάλ, Παρί και Χαποέλ - Η Βίρτους «σόκαρε» τη Μονακό, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν με 91-85 της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ και έκαναν το 3-1, όπως και η Ρεάλ που νίκησε την Παρτίζαν, η Χάποελ που πέρασε με 100άρα από τη Βαλένθια και η Παρί που σταμάτησε στους 105 κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε... όσο χρειάστηκε απέναντι στη Βιλερμπάν, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο, πριν ταξιδέψει στην Πόλη για τη «μάχη» με την Αναντολού Εφές (17/10), στο κλείσιμο της «διαβολοβδομάδας». Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 91-85 της γαλλικής ομάδας στο ΟΑΚΑ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη διαδοχική αποτυχία και τρίτη συνολικά.
Με τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την κορυφαία μέχρι στιγμής εμφάνιση του με τη φανέλα του επτάστερου, τον Κέντρικ Ναν σταθερή αξία και τα ριμπάουντ να κάνουν τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός δεν αγχώθηκε από την αμυντική ανισσοροπία του και πήρε μία επαγγελματική νίκη, απέναντι σε μία Βιλερμπάν που έμενε... ζωντανή από τα 6,75 (15/32 τρίποντα).
Ωστόσο, το αμερικανικό δίδυμο του «τριφυλλιού» φρόντισε να... σβήνει κάθε πιθανότατα έκπληξης, όποτε οι Γάλλοι βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής, ειδικά στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα.
Ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο συνήθης ύποπτος Κέντρικ Ναν με 26 πόντους, προσθέτοντας στη στατιστική του 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Στους 12 σταμάτησε ο Τσεντί Όσμαν, κλείνοντας τον κύκλο των... διψήφιων από τον Παναθηναϊκό στην αποψινή βραδιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 13΄ ο Μάριους Γκριγκόνις βρήκε στόχο από τα 6,75 (το μοναδικό του εύστοχο στον αγώνα) και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς σκόραρε και πάλι σε ματς Euroleague μετά από 365 ημέρες!
Από τη Βιλερμπάν ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85
Η Βίρτους «σόκαρε» τη Μονακό
Απρόσμενη ήττα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, που έχασε 77-73 από τη Βίρτους στη Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, έχει ρεκόρ 2-2 μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη Euroleague και ισοβαθμεί με τη Μονακό.
Η ομάδα του πριγκιπάτου ξεκίνησε με «καυτό» Μίροτιτς, όμως οι γηπεδούχοι είχαν «αντίβαρο» τον Κάρσεν Έντουαρντς. Με τον Αμερικανό να σκοράρει και τον Αλιού Ντιαρά κυρίαρχο κάτω από τα καλάθια, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα πριν ολοκλήρωθεί το ημίχρονο και ανέβασαν τη διαφορά στο +9 (57-48) στο 28΄.
Η διαφορά έγινε διψήφια (63-53) στο 33΄ και πλέον η Μονακό βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο. Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Άλφα Ντιαλό η Μονακό πλησίασε στους 4 (74-70) 1:30 πριν από το τέλος. Όμως οι γηπεδούχοι ήταν ψύχραιμοι και επικράτησαν 77-73 με κορυφαίο τον Κάρσεν Έντουαρντς (24π., 6ρ., 4ασ.) και συμπαραστάτη τον Νιάνγκ (10π., 6ρ.).
Για τη Μονακό ο Μίροτιτς είχε 16π. και ο Τάις 10π., 6ρ.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 37-34, 59-53, 77-73
«Σούπερ» για 30 λεπτά η Ρεάλ, νίκησε την Παρτιζάν
Βρίσκει ρυθμό η Ρεάλ, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ για 30 λεπτά και νίκησε 93-86 την Παρτιζάν στη Μαδρίτη, για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τρίτη νίκη για τη «βασίλισσα», δεύτερη ήττα για τους Σέρβους του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς που δεν μπόρεσαν να προβάλλουν αντίσταση παρά μόνο όταν το ματς είχε κριθεί.
Ήταν σαφές από το ξεκίνημα, όταν οι γηπεδούχοι έκλεισαν την περίοδο με double score 24-12, ότι η βραδιά θα ήταν δύσκολη για την Παρτιζάν. Ειδικά όταν στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου (21΄) η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +21 (54-33), όλα είχαν πάρει το δρόμο τους. Η ομάδα του Βελιγραδίου έκανε ένα πολύ μεγάλο come back με 24-9 στην τρίτη περίοδο μειώνοντας στους 4 (84-80) δύο λεπτά πριν από το τέλος, αλλά δεν είχε άλλες αντοχές κι έτσι η Ρεάλ επικράτησε 93-86.
Ο Ταβάρες δεν είχε αντίπαλο κάτω από τα καλάθια και τελείωσε το ματς με 19π., 8ρ., από κοντά ο Λάιλς με 17π., 5ρ. και ο Μαλεντόν με 16π.
Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ο καλύτερος της Παρτιζάν με 23π. (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα), ενώ ο Βάνια Μαρίνκοβιτς ήλθε από τον πάγκο για να συνεισφέρει 13π., 4ρ., 2ασ., 2κλ. και κανένα λάθος...
Τα δεκάπεπτα: 24-12, 52-33, 75-56, 93-86
Τρίτη νίκη η Χάποελ, 100-93 τη Βαλένθια
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 100-93 της Βαλένθια στην Ισπανία για να παραμείνει στην κορυφή της Euroleague με ρεκόρ 3-1 μετά από 4 αγωνιστικές.
Η Χαποέλ προσπάθησε από την αρχή να επιβάλει το ρυθμό της και σκοράροντας ασταμάτητα στην πρώτη περίοδο έφτασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+13, 14-27). Βρήκαν λύσεις οι γηπεδούχοι με τον Ρούβερς και πλησίασαν για πρώτη φορά σε απόσταση βολής, με την εκπνοή του ημιχρόνου χάρη σε τρίποντο του Κοστέλο (47-49).
Στην τρίτη περίοδο ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν ασυγκράτητος και πετυχαίνοντας 15 πόντους στο διάστημα αυτό βοήθησε τη Χάποελ να ξαναπάρει «αέρα» 11 πόντων (68-79 στο 29') και να κρατάει το ματς στα χέρια της. Στην τελευταία περίοδο ανέλαβε δράση και ο Ελάιτζα Μπράιαντ και όλα έμοιαζαν τελειωμένα. Όμως οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 13-0 μειώνοντας στον πόντο (!) 90-91, με δύο λεπτά στο ρολόι! Δεν είχαν άλλες αντοχές και οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησαν 100-93.
Ο Μίτσιτς είχε 24π. και 6ασ., ο Μπλέινκι είχε 17 (5/8 τρίποντα) και ο Κρίς Τζόουνς 12 με 5 πολύ κρίσιμους στο τελευταίο λεπτό. Κορυφαίος των ηττημένων ο Ντάριους Τόμπσον με 13π., 6ρ., 8ασ., 2κλ. σε 22 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ομάρι Μουρ με 22π. (3/5 τρίποντα).
Τα δεκάπεπτα: 18-27, 47-49, 70-80, 93-100
Τρίτη σερί νίκη για την Παρί
Με... σπασμένα τα φρένα της επίθεσης, η Παρί πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της την τρίτη διαδοχική νίκη της στην εφετινή Euroleague (ρεκόρ 3-1).
Οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 105-87 της Μπασκόνια, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Βάσκους στην τέταρτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.
Η διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητας ήταν η μαγική λέξη στην αποψινή εμφάνιση της Παρί, η οποία βασιζόμενη στην επιθετικό πλουραλισμό της και στις... ορέξεις των Ναντίρ Χίφι (29π.), Τζάστιν Ρόμπινσον (21π.) πήρε το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά και δεν βρέθηκε σε κανένα σημείο μέχρι το φινάλε πίσω στο σκορ.
Από την Μπασκόνια πάλεψε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 30-21, 51-47, 79-71, 105-87
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 71-92
Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 69-93
Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 88-79
Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82
Μπάγέρν - Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15/10
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 91-85
Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 77-73
Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 93-86
Παρί - Μπασκόνια 105-87
Η βαθμολογίαΖάλγκιρις Κάουνας 3-1
Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
Μπαρτσελόνα 3-1
Παρί 3-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Παναθηναϊκός 3-1
Μονακό 2-2
Ολυμπιακός 2-2
Βαλένθια 2-2
Αναντολού Εφές 2-2
Ντουμπάι 2-2
Ερυθρός Αστέρας 2-2
Βίρτους Μπολόνια 2-2
Παρτιζάν 2-2
Μπάγερν Μονάχου 2-2
Αρμάνι Μιλάνο 1-3
Φενέρμπαχτσε 1-3
Βιλερμπάν 1-3
Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
Μπασκόνια 0-4
