Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Ο Γκραντ έβγαλε άθελά του το παπούτσι του Μάσα - Δείτε βίντεο
Ο Μποντιάν Μάσα πήγαινε προς την επίθεση της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ και έχασε το παπούτσι του
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της regular season της Euroleague και ένα απρόοπτο συνέβη στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.
Συγκεκριμένα, ο Μποντιάν Μάσα έτρεχε προς την επίθεση της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ με αποτέλεσμα να χάσει το παπούτσι του.
Ο Έντουιν Τζάκσον το σήκωσε και το έδωσε στον συμπαίκτη του για να συνεχιστεί ο αγώνας.
