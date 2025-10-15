Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Ο Γκραντ έβγαλε άθελά του το παπούτσι του Μάσα - Δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Ο Γκραντ έβγαλε άθελά του το παπούτσι του Μάσα - Δείτε βίντεο

Ο Μποντιάν Μάσα πήγαινε προς την επίθεση της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ και έχασε το παπούτσι του

Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Ο Γκραντ έβγαλε άθελά του το παπούτσι του Μάσα - Δείτε βίντεο
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της regular season της Euroleague και ένα απρόοπτο συνέβη στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Μποντιάν Μάσα έτρεχε προς την επίθεση της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ με αποτέλεσμα να χάσει το παπούτσι του.

Ο Έντουιν Τζάκσον το σήκωσε και το έδωσε στον συμπαίκτη του για να συνεχιστεί ο αγώνας.

