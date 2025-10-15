Αταμάν: «Σημασία στη διαβολοβδομάδα έχει η νίκη, θετική η εμφάνιση του Χολμς»
Αταμάν: «Σημασία στη διαβολοβδομάδα έχει η νίκη, θετική η εμφάνιση του Χολμς»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του με τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στην Βιλερμπάν και έφτασε στο 3-1 στην Euroleague πριν τον ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη για τον αγώνα με την Εφές.
Ο Εργκίν Αταμάν αμέσως μετά την λήξη του παιχνιδιού μίλησε για το παιχνίδι στην flash interview και ανέφερε: «Τα θετικά πράγματα απόψε είναι ότι ο Χολμς έδειξε την ποιότητά του και βρήκε περισσότερη αυτοπεποίθηση και μόνος του, αλλά και από τους συμπαίκτες του.
Κάποιες φορές παίξαμε καλά, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι και κάναμε κάποια λάθη αμυντικά απέναντι στον Ντε Κολό που σκόραρε τρίποντα και βολές.
Στο τέλος όμως βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κάποιες περιόδους παίζουμε καλά, κάποιες άλλες όχι τόσο, αλλά σε αυτή τη διαβολοβδομάδα το σημαντικό είναι να βρίσκουμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια».
