Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ιωάννα Δεσύλλα: Από το GNTM στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κίνας
Ιωάννα Δεσύλλα: Από το GNTM στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κίνας
Η Ιωάννα Δεσύλλα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και στοχεύει να είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας του 2028
Η πόλη Γουσί της Κίνας θα φιλοξενήσει από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου το 27ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό, με την Ελλάδα να κατεβαίνει δυναμικά με 16 αθλητές και αθλήτριες σε ισάριθμες κατηγορίες βάρους.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Ιωάννα Δεσύλλα, την οποία το ευρύ κοινό είχε γνωρίσει από τη συμμετοχή της στο Greece's Next Top Model το 2018. Η Ιωάννα επιστρέφει σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ύστερα από την πρώτη της συμμετοχή το 2019 στα ταπί του Μάντσεστερ.
Η 26χρονη έχει κάνει χρόνια αισθητή την παρουσία της στο ταεκβοντό.
Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και εμπειρία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019, επιστρέφει φέτος στην κορυφαία διοργάνωση με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα και σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025.
Στη νέα της κατηγορία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη διοργάνωση του Ευόσμου στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον οποίο εξασφάλισε και την πρόκριση για το Παγκόσμιο.
Η Ιωάννα το 2018 ξεχώρισε στο ριάλιτι μόδας του STAR με το αθλητικό της κορμί, με το οποίο συνδυάζει στη ζωή της την αθλητική καριέρα με το μόντελινγκ.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Ιωάννα Δεσύλλα, την οποία το ευρύ κοινό είχε γνωρίσει από τη συμμετοχή της στο Greece's Next Top Model το 2018. Η Ιωάννα επιστρέφει σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ύστερα από την πρώτη της συμμετοχή το 2019 στα ταπί του Μάντσεστερ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η 26χρονη έχει κάνει χρόνια αισθητή την παρουσία της στο ταεκβοντό.
Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και εμπειρία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019, επιστρέφει φέτος στην κορυφαία διοργάνωση με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα και σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη νέα της κατηγορία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη διοργάνωση του Ευόσμου στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον οποίο εξασφάλισε και την πρόκριση για το Παγκόσμιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ιωάννα το 2018 ξεχώρισε στο ριάλιτι μόδας του STAR με το αθλητικό της κορμί, με το οποίο συνδυάζει στη ζωή της την αθλητική καριέρα με το μόντελινγκ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού ταεκβοντο και μεγάλος της στόχος είναι να είναι στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άνετζελες το 2028. Σε ένα άθλημα, όπου η Ελλάδα έχει παραδοσιακά επιτυχίες σε μεγάλα ραντεβού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα