Ιωάννα Δεσύλλα: Από το GNTM στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κίνας
SPORTS
Ιωάννα Δεσύλλα Τάε κβον ντο Μόντελινγκ GNTM Κίνα

Ιωάννα Δεσύλλα: Από το GNTM στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κίνας

Η Ιωάννα Δεσύλλα είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας και στοχεύει να είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας του 2028

Ιωάννα Δεσύλλα: Από το GNTM στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κίνας
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η πόλη Γουσί της Κίνας θα φιλοξενήσει από τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου το 27ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό, με την Ελλάδα να κατεβαίνει δυναμικά με 16 αθλητές και αθλήτριες σε ισάριθμες κατηγορίες βάρους.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Ιωάννα Δεσύλλα, την οποία το ευρύ κοινό είχε γνωρίσει από τη συμμετοχή της στο Greece's Next Top Model το 2018. Η Ιωάννα επιστρέφει σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ύστερα από την πρώτη της συμμετοχή το 2019 στα ταπί του Μάντσεστερ. 


Η 26χρονη έχει κάνει χρόνια αισθητή την παρουσία της στο  ταεκβοντό.

Με σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο και εμπειρία από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019, επιστρέφει φέτος στην κορυφαία διοργάνωση με ακόμη μεγαλύτερη ωριμότητα και σε νέα κατηγορία βάρους, από τα 62 κιλά του 2019, στα 53 κιλά του 2025.


Κλείσιμο
Στη νέα της κατηγορία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη διοργάνωση του Ευόσμου στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τον οποίο εξασφάλισε και την πρόκριση για το Παγκόσμιο. 


Η Ιωάννα το 2018 ξεχώρισε στο ριάλιτι μόδας του STAR με το αθλητικό της κορμί, με το οποίο συνδυάζει στη ζωή της την αθλητική καριέρα με το μόντελινγκ. 


Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του ελληνικού ταεκβοντο και μεγάλος της στόχος είναι να είναι στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άνετζελες το 2028. Σε ένα άθλημα, όπου η Ελλάδα έχει παραδοσιακά επιτυχίες σε μεγάλα ραντεβού. 







Ειδήσεις σήμερα:

Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα

Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»

Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης