Κατεσβέσθη η φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αγία Παρασκευή

Κατεσβέσθη η φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή

Επί τόπου επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα

Κατεσβέσθη η φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή
UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στην οδό Ειρήνης, στην Αγία Παρασκευή.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και έξι οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.




Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.  H πυρκαγιά έκαψε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο υπόγειο γκαράζ, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας ή να θέσει σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Κατεσβέσθη η φωτιά σε υπόγειο γκαράζ στην Αγία Παρασκευή


UPD: 10 ΣΧΟΛΙΑ

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