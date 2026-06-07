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Drone με κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκε στις φυλακές Αγιάς, έρευνα για πιθανό σχέδιο απόδρασης
Drone με κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκε στις φυλακές Αγιάς, έρευνα για πιθανό σχέδιο απόδρασης
Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό κρατουμένων
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων στις Φυλακές Αγιάς, μετά τον εντοπισμό drone που φέρεται να μετέφερε κινητά τηλέφωνα και άλλα αντικείμενα προς το σωφρονιστικό κατάστημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Χανίων εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν ολοκληρώσει την αποστολή του, ενώ τα αντικείμενα που μετέφερε έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών.
Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το drone να χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα και υλικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό απόδρασης ή για παράνομες επικοινωνίες εντός των φυλακών.
Από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στους χώρους κράτησης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με στόχο να διαπιστωθεί αν μέρος του υλικού έχει ήδη παραδοθεί σε κρατουμένους και αν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο που δραστηριοποιείται γύρω από το σωφρονιστικό κατάστημα.
Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης στον εντοπισμό των ατόμων που χειρίζονταν το drone, καθώς και πιθανών συνεργών εντός ή εκτός φυλακών. Οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο υποστήριξης κρατουμένων με τελικό στόχο την προετοιμασία απόδρασης.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ερευνών που βρίσκονται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη στις Φυλακές Αγιάς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Χανίων εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν ολοκληρώσει την αποστολή του, ενώ τα αντικείμενα που μετέφερε έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των ερευνών.
Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το drone να χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα και υλικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό απόδρασης ή για παράνομες επικοινωνίες εντός των φυλακών.
Από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στους χώρους κράτησης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με στόχο να διαπιστωθεί αν μέρος του υλικού έχει ήδη παραδοθεί σε κρατουμένους και αν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο που δραστηριοποιείται γύρω από το σωφρονιστικό κατάστημα.
Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης στον εντοπισμό των ατόμων που χειρίζονταν το drone, καθώς και πιθανών συνεργών εντός ή εκτός φυλακών. Οι Αρχές θεωρούν την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο υποστήριξης κρατουμένων με τελικό στόχο την προετοιμασία απόδρασης.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ερευνών που βρίσκονται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη στις Φυλακές Αγιάς.
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