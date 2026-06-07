Drone με κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκε στις φυλακές Αγιάς, έρευνα για πιθανό σχέδιο απόδρασης

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χρησιμοποιήθηκε για τον ανεφοδιασμό κρατουμένων