Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία, φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Κατασκοπεία

Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία, φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης»

Χανιά: Συνελήφθη Γερμανός για κατασκοπεία, φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροπλάνα
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Ένας 56χρονος Γερμανός συνελήφθη χθες (06/06) στα Χανιά, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ο 56χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή, βρέθηκε υλικό και από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία του Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η φωτογραφική μηχανή κατασχέθηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται περαιτέρω έρευνα.
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