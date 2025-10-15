Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Τσεχία: Απολύθηκε ο Χάσεκ μετά την ήττα από τα Νησιά Φερόε
Τσεχία: Απολύθηκε ο Χάσεκ μετά την ήττα από τα Νησιά Φερόε
Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε την απόλυση του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2024
Η ήττα με 2-1 από τα Νησιά Φερόε, την περασμένη Κυριακή (12/10), στοίχισε στον Ιβάν Χάσεκ τη θέση του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Τσεχίας. Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Νταβίντ Τρούντα, ανακοίνωσε σήμερα την απόλυση του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2024.
Ο Τρούντα μάλιστα ανέφερε ότι ο νέος εκλέκτορας είναι πολύ πιθανό να είναι ξένος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τσεχία να αγωνιστεί με υπηρεσιακό προπονητή στο ματς της 16ης Νοεμβρίου με το Γιβραλτάρ. Εκεί όπου μία νίκη θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της ομάδας στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ο Τρούντα μάλιστα ανέφερε ότι ο νέος εκλέκτορας είναι πολύ πιθανό να είναι ξένος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τσεχία να αγωνιστεί με υπηρεσιακό προπονητή στο ματς της 16ης Νοεμβρίου με το Γιβραλτάρ. Εκεί όπου μία νίκη θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της ομάδας στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα