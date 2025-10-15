Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Δείτε βίντεο: Χάος στον αγώνα του Κατάρ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Συμπλοκές και επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο
Το ματς που εξασφάλισε την πρόκριση του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο σημαδεύτηκε από εντάσεις και συμπλοκές μεταξύ παικτών και φιλάθλων
Αμέσως μετά το τέρμα που «σφράγιζε» την πρόκριση, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Παίκτες από τις δύο ομάδες, καθώς και οπαδοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης.
Tensions spilled over at Jassim bin Hamad Stadium as celebrations turned confrontational during #Qatar’s 2-1 win over the #UAE on Tuesday. This moment shows how the clash began, with objects hurled toward Qatari players. Security intervened quickly as the situation escalated. pic.twitter.com/HMR0qzXlQO— Doha News (@dohanews) October 14, 2025
Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν πρωτοφανείς, με τη γενικευμένη σύρραξη να αμαυρώνει την ποδοσφαιρική αναμέτρηση και να επισκιάζει το αγωνιστικό θέαμα.
Για την ιστορία το σκορ άνοιξε στο 49ο λεπτό ο Κούκι, ύστερα από ασίστ του Αφίφ, ενώ στο 74ο λεπτό, ο Πέδρο Μιγκέλ διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, «κλειδώνοντας» την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι απλώς κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ στις καθυστερήσεις, με γκολ του Αντλί.
