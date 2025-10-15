Δείτε βίντεο: Χάος στον αγώνα του Κατάρ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Συμπλοκές και επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Κατάρ ΗΑΕ Επεισόδια

Δείτε βίντεο: Χάος στον αγώνα του Κατάρ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Συμπλοκές και επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο

Το ματς που εξασφάλισε την πρόκριση του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο σημαδεύτηκε από εντάσεις και συμπλοκές μεταξύ παικτών και φιλάθλων

Δείτε βίντεο: Χάος στον αγώνα του Κατάρ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Συμπλοκές και επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Κατάρ επικράτησε με 2-1 των ΗΑΕ στον τέταρτο προκριματικό γύρο της ασιατικής ζώνης και εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Μουντιάλ του 2026 ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τα επεισόδια που ακολούθησαν το δεύτερο γκολ του Κατάρ, το οποίο σημείωσε ο Πέδρο Μιγκέλ.

Αμέσως μετά το τέρμα που «σφράγιζε» την πρόκριση, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Παίκτες από τις δύο ομάδες, καθώς και οπαδοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση, μετατρέποντας το γήπεδο σε πεδίο μάχης.


Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν πρωτοφανείς, με τη γενικευμένη σύρραξη να αμαυρώνει την ποδοσφαιρική αναμέτρηση και να επισκιάζει το αγωνιστικό θέαμα.

Για την ιστορία το σκορ άνοιξε στο 49ο λεπτό ο Κούκι, ύστερα από ασίστ του Αφίφ, ενώ στο 74ο λεπτό, ο Πέδρο Μιγκέλ διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, «κλειδώνοντας» την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι απλώς κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ στις καθυστερήσεις, με γκολ του Αντλί.

Ειδήσεις σήμερα:

Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα

Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»

Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης