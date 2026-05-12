Γεωργιάδης: Η υποκρισία Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες του είπε "συγγνώμη λάθος", για ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε να πάνε φυλακή
Γεωργιάδης: Η υποκρισία Ανδρουλάκη, για το πόθεν έσχες του είπε "συγγνώμη λάθος", για ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε να πάνε φυλακή
«Το μπούλινγκ που έχουν κάνει στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το λουστούν όλο», είπε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο ΟΝΕtv
Σφοδρή επίθεση σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη στάση που κράτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα για προανακριτική επιτροπή που ζήτησε για την υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες.
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για «υποκρισία» καθώς όπως σημείωσε στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού η υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες είναι πανομοιότυπη με αυτή του Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη.
Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με ένα λάθος που έκαναν οι λογιστές τους ανέφερε ο υπουργός Υγείας στο ΟΝΕTV.
«Πριν λίγο στην εκπομπή του @SZacharos στο @onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον @androulakisnick και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προσθεσμία από λάθος του λιγοστού τους. Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «συγγνώμη λάθος» στην άλλη: «να πάνε φυλακή»…έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους» έγραψε ο υπουργός Υγείας στο X
Δείτε βίντεο
Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για «υποκρισία» καθώς όπως σημείωσε στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού η υπόθεση των κτηνοτρόφων από τις Σέρρες είναι πανομοιότυπη με αυτή του Πόθεν Έσχες του κ. Ανδρουλάκη.
Και οι δύο περιπτώσεις σχετίζονται με ένα λάθος που έκαναν οι λογιστές τους ανέφερε ο υπουργός Υγείας στο ΟΝΕTV.
«Πριν λίγο στην εκπομπή του @SZacharos στο @onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον @androulakisnick και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39 κτηνοτρόφοι στις Σέρρες έχασαν μία προσθεσμία από λάθος του λιγοστού τους. Στην μία περίπτωση ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «συγγνώμη λάθος» στην άλλη: «να πάνε φυλακή»…έτσι για να καταλάβετε την υποκρισία τους» έγραψε ο υπουργός Υγείας στο X
Δείτε βίντεο
Πριν λίγο στην εκπομπή του @SZacharos στο @onetvgr προέβαλα έναν ισχυρισμό για τον @androulakisnick και το «λάθος του λογιστού του» σε σχέση με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για πιθανό ποινικό αδίκημα επειδή 39… pic.twitter.com/RsIKf0HNLn— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 12, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα