Σοκ στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών

Πένθος σκόρπισε στο NBA ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ, αν και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.Ο ξαφνικός θάνατος του Κλαρκ έρχεται σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο Άρκανσο για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας όπως επίσης και διακίνηση ουσιών.Ο Κλαρκ ήταν η 21η επιλογή στο Ντραφτ του NBA του 2019, ενώ το 2022 είχε υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γκρίζλις.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο σύνολο 309 παιχνίδι με 10.2 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς και 70% στις βολές.Η καριέρα του Κλαρκ είχε εκτροχιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών.Έπαιξε σε μόλις έξι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και έχασε όλα τα παιχνίδια εκτός από δύο την περασμένη σεζόν λόγω προβλημάτων στη γάμπα και το γόνατο.«Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ ερευνάται ως πιθανός από υπερβολική δόση. Οι αστυνομικοί βρήκαν σύνεργα ναρκωτικών στο σπίτι του.Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες απάντησε σε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας και βρήκαν τον Κλαρκ νεκρό στο σημείο σύμφωνα με το NBC4», αναφέρει το TMZ.«Η αυτοψία θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του. Ο Κλαρκ συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα στο Άρκανσας, με την κατηγορία της υπερβολικής ταχύτητας, της διαφυγής και της κατοχής ελεγχόμενης ουσίας», προσθέτει το TMZ.«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ.Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί.Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».