Σοκ στο NBA: Έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών
Το αμερικανικό μέσο TMZ αναφέρει ότι πιθανό αίτιο θανάτου για τον 29χρονο είναι η υπερβολική δόση ναρκωτικών, καθώς η αστυνομία βρήκε σπίτι του σύνεργα ναρκωτικών ουσιών
Πένθος σκόρπισε στο NBA ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ, αν και τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Ο ξαφνικός θάνατος του Κλαρκ έρχεται σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τη σύλληψή του στο Άρκανσο για αντικανονική προσπέραση, κατοχή ουσιών, φυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας όπως επίσης και διακίνηση ουσιών.
Ο Κλαρκ ήταν η 21η επιλογή στο Ντραφτ του NBA του 2019, ενώ το 2022 είχε υπογράψει τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Γκρίζλις.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε μόνο τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας στο σύνολο 309 παιχνίδι με 10.2 πόντους κατά μέσο όρο, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς και 70% στις βολές.
Η καριέρα του Κλαρκ είχε εκτροχιαστεί τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών.
Έπαιξε σε μόλις έξι αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και έχασε όλα τα παιχνίδια εκτός από δύο την περασμένη σεζόν λόγω προβλημάτων στη γάμπα και το γόνατο.
Σύμφωνα με το TMZ στο σπίτι του Κλαρκ βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών:
«Ο θάνατος του Μπράντον Κλαρκ ερευνάται ως πιθανός από υπερβολική δόση. Οι αστυνομικοί βρήκαν σύνεργα ναρκωτικών στο σπίτι του.
Η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες απάντησε σε κλήση έκτακτης ανάγκης στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας και βρήκαν τον Κλαρκ νεκρό στο σημείο σύμφωνα με το NBC4», αναφέρει το TMZ.
«Η αυτοψία θα αποκαλύψει τα αίτια του θανάτου του. Ο Κλαρκ συνελήφθη τον προηγούμενο μήνα στο Άρκανσας, με την κατηγορία της υπερβολικής ταχύτητας, της διαφυγής και της κατοχής ελεγχόμενης ουσίας», προσθέτει το TMZ.
H ανακοίνωση των Γκρίζλις:
«Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ.
Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η επίδραση στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, είπε από την πλευρά του:
Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, είπε από την πλευρά του:
«Είμαστε συντετριμμένοι όταν μάθαμε για τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ.
Ως ένα από τα μακροβιότερα μέλη των Γκρίζλις, ο Μπράντον ήταν ένας αγαπημένος συμπαίκτης και ηγέτης που έπαιζε το παιχνίδι με τεράστιο πάθος και σθένος.
Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια του Μπράντον, τους φίλους του και τον οργανισμό των Γκρίζλις».
Το γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπούσε τον Μπράντον Κλαρκ ανέφερε σε ανακοίνωσή του:
«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν τόσο αγαπητός απ’ όλους μας εδώ και απ’ όλους όσους άγγιξε στη ζωή του.
Ήταν η πιο ευγενική ψυχή και ήταν πάντα πρώτη, ήταν πάντα εκεί για όλους τους φίλους και την οικογένειά του.
Οι καρδιές μας είναι τόσο ραγισμένες καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Γουίτνεϊ, ολόκληρη την οικογένειά του και όλους τους φίλους και τους συμπαίκτες του. Από το λύκειο μέχρι το Σαν Χοσέ Στέιτ, από το Γκονζάγκα μέχρι τους Γκρίζλις, ο Μπράντον επηρέασε όλους όσους ήταν μέρος της ζωής του».
H πρώτη του εμφάνιση από τη σεζόν 2025/2026:
May 12, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
