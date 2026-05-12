Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της Ιαπωνικής Κουζίνας ο Σωτήρης Κοντιζάς, δείτε το βίντεο που ανέβασε
Παρέλαβε τη διάκριση από τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας, ο μόνος Έλληνας στη λίστα

Την τιμητική διάκριση του Πρεσβευτή Καλής Θέλησης της Ιαπωνικής Κουζίνας παρέλαβε ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς από τον πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Ίτο Κοίτσι.

Η διάκριση από το υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας απονέμεται ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στη διάδοση της ιαπωνικής γαστρονομίας στην Ελλάδα.



Ο θεσμός ξεκίνησε το 2015 και σήμερα αριθμεί 225 επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ο Σωτήρης Κοντιζάς είναι ο πρώτος Έλληνας στη λίστα.
