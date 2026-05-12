Ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά και έκανε πάρτι... πρωτιάς στη Λεωφόρο, δείτε τα γκολ

Ο Ατρόμητος διπλασίασε το προβάδισμα του στο 64', όταν ο Τζοβάρας πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και ο Μπάκου με σουτ εξ επαφής διαμόρφωσε το 3-0, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.Από εκεί και πέρα το ματς έσβησε και οι Περιστεριώτες έφυγαν από την Λεωφόρο με το τρίποντο που σφράγισε την πρωτιά στα Play Out.Οι συνθέσεις:ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σίμον, Θεοδωρίδης (81' Μίγιτς), Νάνελι, Ρουκουνάκης (82' Πόθας), Βιγιαφάνιες (57' Μπόμπο), Κονατέ, Σόουζα (57' Ταβάρες), Ποκόρνι, Ταβάρες, Αμάνι (46' Μπένι)ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Ουκάκι, Μίχορλ, Πνευμονίδης (63' Τζοβάρας), Ούρονεν (69' Κίνι), Μπάκου (69' Τσαντίλας), Μανσούρ, Τσούμπερ (81' Μπάτος), Μουτουσάμι (69' Καραμάνης)