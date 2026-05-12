Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1: Ο Γκαρσία «ξέρανε» τους φιλοξενούμενους στο 90+4' και έσωσε την κατηγορία για τα Καναρίνια
Η ΑΕΛ κρατούσε το τρίποντο-χρυσάφι μέχρι το 90+5 με γκολ του Τούπτα στο 61', όμως μια λάθος έξοδος του Βενετικίδη την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Γκαρσία καταδίκασε τους βυσσινί και έσωσε τον Παναιτωλικό
Μια λάθος έξοδος του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, «κράτησε» τον Παναιτωλικό στη Super League και καταδίκασε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό.
Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Αγρίνιο με τον Τούπτα να δίνει προβάδισμα στους «βυσσινί» στο 57΄ και τον Χουάν Γκαρσία να ισοφαρίζει στο 90+5΄.
Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής των play out ο Παναιτωλικός έφτασε τους 35 βαθμούς και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή, ενώ η ΑΕΛ παραμένει τελευταία με 27 και μόνο μαθηματικές ελπίδες...
Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναιτωλικός κυριάρχησε, πολιόρκησε την περιοχή της ΑΕΛ και είχε καλές στιγμές με Λομπάτο, Μπάτζι και Μπουχαλάλη για να ανοίξει το σκορ.
Όμως η μεγάλη ευκαιρία ανήκε στους «βυσσινί» και μάλιστα σε ένα χρονικά κομβικό σημείο.
Στο 41΄ ο Τούπτα βρέθηκε σε θέση βολής από την ασίστ του Πασά, όμως έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ. Κλασική ευκαιρία...
Όμως, στο 57΄ ο Σλοβάκος τα κατάφερε! Με ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή και με τη βοήθεια κόντρας σε πόδι αντιπάλου, έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.
Ήταν ό,τι χρειάζονταν οι φιλοξενούμενοι για να αποκτήσουν... φτερά στα πόδια. Είχαν κερδίσει τον έλεγχο της κατάστασης και αποδείχθηκαν ψύχραιμοι και αποφασιστικοί.
Η σωστή διαχείριση του τελευταίου ημιώρου από τον Φέστα είχε ως αποτέλεσμα η ΑΕΛ να αμυνθεί υποδειγματικά. Απειλήθηκε ελάχιστα (σουτ Αγκίρε και Κόγιτς στο τελευταίο δεκάλεπτο) και έδειχνε να κρατάει άνετα το «τρίποντο».
Μέχρι το 90+5΄ όταν ο Σατσιάς σέντραρε από δεξιά, ο Βενετικίδης δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και ο Χουάν Γκαρσία με κεφαλιά προ κενής εστίας διαμόρφωσε το 1-1.
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Κίτρινες: Μπάτζι, Μπουχαλάκης - Ατανάσοφ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68΄ Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (79΄ Άλεκσιτς), Λομπάτο (68΄ Σμυρλής), Μπάτζι (69΄ Χουάν Γκαρσία)
ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (78΄ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46΄ Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63΄ Γκαράτε), Σαγάλ (78΄ Φεριγρκά), Τούπτα (90+4΄ Ηλιάδης).
