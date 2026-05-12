Τρομακτικό βίντεο: Άνδρας στη Μασαχουσέτη βγήκε με πολυβόλο στη μέση του δρόμου και άνοιξε πυρ σε διερχόμενα οχήματα

Τραυμάτισε συνολικά έντεκα άτομα, εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση - Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικό και πολίτη και πλέον βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Βοστώνης





Όπως φαίνεται σε βίντεο του cbs, ο δράστης, ο 46χρονος Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη, άνοιξε πυρ ανενόχλητος ρίχνοντας περίπου 50-60 σφαίρες την ώρα που περπατούσε στη Memorial Drive στο Κέιμπριτζ. Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα χτυπήθηκαν από σφαίρες.



🚨 BREAKING: A gunman armed with a long rifle reportedly opened fire at random on passing vehicles along a major highway in Cambridge, Massachusetts, on Monday.



Multiple cars were struck by bullets as terrified drivers abandoned their vehicles and ran for cover. Heavy police… pic.twitter.com/wz366h5ZOp — Thomas Laresca (@crypto_vicexrp) May 12, 2026 Ένας αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας και ένας πολίτης, βετεράνος των Πεζοναυτών που διαθέτει άδεια οπλοφορίας, πυροβόλησαν τον δράστη και στη συνέχεια του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Πλέον ο Μπράουν βρίσκεται υπό κράτηση και νοσηλεύεται με τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Βοστώνης.







«Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης πυροβόλησαν, και ο ύποπτος χτυπήθηκε πολλές φορές στα άκρα», επεσήμανε η Εισαγγελέας της Περιφέρειας Μίντλεσεξ, Μαριάν Ράιαν. Το περιπολικό του αστυνομικού χτυπήθηκε από πυροβολισμούς.



«Αυτό δεν αρκεί για να περιγράψει το τραύμα που βίωσαν όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί έξω, τα άτομα που ήταν στο ποτάμι, περπατούσαν, έσπρωχναν καροτσάκια μωρών, περνούσαν με τα ποδήλατά τους. Γνωρίζουμε ότι το όπλο αυτό είχε τη δυνατότητα να χτυπήσει ανθρώπους στην άλλη πλευρά του ποταμού», υπογράμμισε. «Αυτό το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά χάρη στις ενέργειες εκείνου του αστυνομικού και εκείνου του πολίτη», είπε ο Ράιαν.



Κλείσιμο αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ένοπλη επίθεση με πρόθεση δολοφονίας. Δεν είναι σαφές πότε θα παραπεμφθεί.



Το ποινικό παρελθόν του Μπράουν Ο Τάιλερ Μπράουν δεν αποτελεί άγνωστη περίπτωση για τις Αρχές. Το 2014 καταδικάστηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο και εκφοβισμό μαρτύρων. Το 2020, ο Brown κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικών της Βοστώνης. Αργότερα καταδικάστηκε σε 5 έως 6 χρόνια φυλάκιση σε κρατική φυλακή, ακολουθούμενη από αναστολή. Ο εισαγγελέας της περιφέρειας είχε ζητήσει τότε ποινή 10 έως 12 ετών.



«Έτρεχα για να σωθώ», σοκάρουν οι μαρτυρίες Τρεις μάρτυρες δήλωσαν στο WBZ πως βίωσαν την επίθεση του Μπράουν. Οδηγούσαν στο Memorial Drive, όταν ξαφνικά ο άνδρας άρχισε να πυροβολεί. Ένας οδηγός είπε ότι σταμάτησε το αυτοκίνητό του, έσκυψε και ο δράστης χτύπησε το ψυγείο του οχήματός του.



«Βγήκα, πλησίασα το αυτοκίνητο μπροστά μου, τον συνάδελφό μου, για να δω τι γινόταν. Είδα τον τύπο στο δρόμο να σηκώνει το όπλο προς το μέρος μου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Γύρισα πίσω στο αυτοκίνητό μου και έσκυψα πίσω από το ταμπλό. Ο φίλος μου βγήκε, έτρεξε να ξεφύγει. Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας σταμάτησε ακριβώς δίπλα μου, βγήκε, πήγε πίσω από το αυτοκίνητό του ακριβώς μπροστά από τον καθρέφτη της πλευράς του οδηγού μου και μπήκε στη συμπλοκή μαζί του».



Μια οδηγός ενός μικρού σχολικού βαν ήταν καθ' οδόν για να παραλάβει παιδιά με ειδικές ανάγκες όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι έσκυψε δίπλα σε μια άλλη γυναίκα μέσα στο βαν. Οι δύο γυναίκες είπαν ότι πήδηξαν έξω από το βαν και έφυγαν.



«Έτρεξα μέσα από τους θάμνους και έπεσα εδώ, έτρεξα μέχρι το τέλος του δρόμου. Και μετά με πήγαν σε αυτό το κτίριο εδώ, επειδή ήμουν εντελώς ταραγμένη και τα πάντα. Έτρεχα για να σωθώ», είπε μία γυναίκα, ενώ πρόσθεσε ότι άκουσε τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς.