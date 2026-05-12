Σώθηκε ο Παναιτωλικός, βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, «βουλιάζουν» ΑΕΛ και Πανσερραϊκός - Τα γκολ και η βαθμολογία
Ο Αστέρας Τρίπολης 1-0 τον Πανσερραϊκό, ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά και ο Παναιτωλικός 1-1 με την ΑΕΛ στην 8η ημέρα των playouts της Super League
Ολοκληρώθηκε η 8η ημέρα των playouts της Stoiximan Super League 1 με δύο ομάδες να είναι οι μεγάλες κερδισμένες.
Ο Παναιτωλικός πήρε στην έδρα του βαθμό (1-1) από την ΑΕΛ που είχε προηγηθεί και σώθηκε και μαθηματικά.
Η άλλη ομάδα είναι ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό στην Αρκαδία και είναι πλέον στο +4 από τη ζώνη υποβιβασμού, και έκανε τεράστιο βήμα παραμονής, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.
Από την άλλη η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός είναι πλέον τα πρώτα φαβορί για να υποβιβαστούν στη Super League 2. Στο άλλο ματς της ημέρας, αδιάφορο βαθμολογικά, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο.
Η 8η αγωνιστική
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 1-0
Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3
Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1
Η βαθμολογία (Σε 34 αγώνες)
1. Ατρόμητος 43
2. Κηφισιά 37
3. Παναιτωλικός 35
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
4. Αστέρας Τρίπολης 32
5. Πανσερραϊκός 28
6. ΑΕΛ 27
Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές
9η (16/5)
19:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η (21/5)
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR
