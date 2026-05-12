Σώθηκε ο Παναιτωλικός, βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, «βουλιάζουν» ΑΕΛ και Πανσερραϊκός - Τα γκολ και η βαθμολογία
Ο Αστέρας Τρίπολης 1-0 τον Πανσερραϊκό, ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά και ο Παναιτωλικός 1-1 με την ΑΕΛ στην 8η ημέρα των playouts της Super League

Ολοκληρώθηκε η 8η ημέρα των playouts της Stoiximan Super League 1 με δύο ομάδες να είναι οι μεγάλες κερδισμένες. 

Ο Παναιτωλικός πήρε στην έδρα του βαθμό (1-1) από την ΑΕΛ που είχε προηγηθεί και σώθηκε και μαθηματικά.

Η άλλη ομάδα είναι ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό στην Αρκαδία και είναι πλέον στο +4 από τη ζώνη υποβιβασμού, και έκανε τεράστιο βήμα παραμονής, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. 

Από την άλλη η ΑΕΛ και ο Πανσερραϊκός είναι πλέον τα πρώτα φαβορί για να υποβιβαστούν στη Super League 2. Στο άλλο ματς της ημέρας, αδιάφορο βαθμολογικά, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο. 

Η 8η αγωνιστική 
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός 1-0 

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3 



Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1 

Η βαθμολογία (Σε 34 αγώνες)
1. Ατρόμητος 43 
2. Κηφισιά 37 
3. Παναιτωλικός 35
4. Αστέρας Τρίπολης 32
5. Πανσερραϊκός 28 
6. ΑΕΛ 27

Οι δύο τελευταίες αγωνιστικές 
9η (16/5)
19:00 Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
19:00 ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
19:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
10η (21/5)
19:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
19:00 Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Αστέρας AKTOR

