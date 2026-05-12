Λινού: Είναι πιθανό να μετέχω στο κόμμα του Τσίπρα, άλλαξε κι έμαθε
Η ανεξάρτητη βουλευτής μιλώντας στο Action24 επισήμανε επίσης ότι είναι καταστροφικό που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μοιραστεί σε κομμάτια, ενώ εξέφρασε την λύπη της για την επίθεση στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά του πρώην πρωθυπουργού
Την πιθανότητα να μετέχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όποτε αυτό ανακοινωθεί κι επίσημα, έκανε γνωστή η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού μιλώντας νωρίτερα στο Action24.
«Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη», ανέφερε η κυρία Λινού που βρέθηκε στην εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι. «Εάν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα...», είπε και επισήμανε ότι αυτό μπορεί να γίνει ακόμα κι αν δεν είναι υποψήφια βουλευτής καθώς όπως είπε η συνεργασία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας ήταν, αν και σύντομη, αγαστή.
«Ήταν η παρουσία του εντυπωσιακή, ήταν ξεκάθαρος, ήξερε τι λέει, ήξερε πώς να παρουσιάσει την κατάσταση, κατά καιρούς επικοινωνώ μαζί του», δήλωσε χαρακτηριστικά για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε:
«Έχει αλλάξει ο Τσίπρας... Μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που ήταν πρωθυπουργός, ήταν νέος κι εύπλαστος. Άλλαξε κι έμαθε».
Αναφορικά με τη φημολογία για μεταγραφή της στο ΠΑΣΟΚ, η ανεξάρτητη βουλευτής τόνισε ότι αφορμή για τα σενάρια αυτά ήταν ότι κλήθηκε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει για θέματα υγιεινής κι ασφάλειας. «Μου ζήτησε να συμμετάσχω ένας καλός μου φίλος που είναι βουλευτής του κόμματος», εξήγησε η κα Λινού.
Αυτό που θα συζητούσα με τα κόμματα είναι το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
Σχετικά με τα αρνητικά σχόλια στελεχών του ΠΑΣΟΚ κατά του Τσίπρα, η κα Λινού δήλωσε: «Εγώ λυπάμαι που γίνεται αυτό... Πώς μπορείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο για ανθρώπους που μοιράζεσαι τα ίδια ιδανικά. Λυπάμαι πολύ...Ειδικά τώρα που χρειάζεται να συμπλεύσουν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις», σχολίασε.
«Δεν το θεωρώ λογικό να υπάρχουν δύο κόμματα, ήδη είναι καταστροφικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μοιραστεί σε 4-5 κομμάτια. Δεν το πιστεύω, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι τους οποίους δεν μπορώ εγώ να κατανοήσω», είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι η ίδια δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον Παύλο Πολάκη.
«Εντυπωσιακή η παρουσία του Τσίπρα»
«Είναι καταστροφικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μοιραστεί σε 4-5 κομμάτια»
