Εθνική Ελλάδος: Τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη, η απογοήτευση των παικτών και η αποθέωση του κόσμου - Βίντεο
Στα social media της Εθνικής Ελλάδος ανέβασαν την παρακάμερα από το παιχνίδι με τη Δανία όπου φαίνεται ο κόσμος να αποθεώνει τους παίκτες παρά την ήττα αλλά και τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη
Η Εθνική Ελλάδας είδε το όνειρο του Μουντιάλ να σβήνει στην Κοπεγχάγη μετά την ήττα από τη Δανία με 3-1, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από την 4η αγωνιστική των προκριματικών.
Με ανάρτηση στα social media, η Εθνική δημοσίευσε όσα δεν έδειξαν οι κάμερες όπου φαίνεται η στήριξη του κόσμου προς τους παίκτες, το χειροκρότημα τους αλλά και τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη για το τέλος του ταξιδιού στα προκριματικά.
