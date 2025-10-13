Εθνική Ελλάδος: Τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη, η απογοήτευση των παικτών και η αποθέωση του κόσμου - Βίντεο

Στα social media της Εθνικής Ελλάδος ανέβασαν την παρακάμερα από το παιχνίδι με τη Δανία όπου φαίνεται ο κόσμος να αποθεώνει τους παίκτες παρά την ήττα αλλά και τα δάκρυα των Τσιμίκα και Σιώπη