Η Εθνική ποδοσφαίρου και μαθηματικά εκτός Μουντιάλ 2026 - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου μετά την ήττα από τη Δανία
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Δανία Μουντιάλ 2026 Σκωτία Λευκορωσία

Η Εθνική ποδοσφαίρου και μαθηματικά εκτός Μουντιάλ 2026 - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου μετά την ήττα από τη Δανία

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία αποχαιρετώντας και μαθηματικά το όνειρο της συμμετοχής στα γήπεδα της Β.Αμερικής το καλοκαίρι

Η Εθνική ποδοσφαίρου και μαθηματικά εκτός Μουντιάλ 2026 - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου μετά την ήττα από τη Δανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με όνειρα την προκριματική φάση για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, όμως αυτά έσβησαν στην 4η αγωνιστική ομίλων, αφού με την ήττα από την Δανία, αποχαιρέτησε τις ελπίδες της. 

Η Εθνική γνώρισε οδυνηρή ήττα από δικά της λάθη, με 3-1 από τη Δανία και πλέον και μαθηματικά είναι αποκλεισμένη αφού δεν μπορεί να φτάσει τους 10 βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει Σκωτία και Δανία. 

Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έμεινε με τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Λευκορωσία και στους 3 βαθμούς, ενώ δύο αγωνιστικές απομένουν για το τέλος των προκριματικών. 

Για την Εθνική ακολουθούν δύο ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη Σκωτία εντός έδρας και τη Λευκορωσία εκτός. 

Βαθμολογία

1. Δανία 12-1 10
2. Σκωτία 7-2 10
3. Ελλάδα 7-10 3
4. Λευκορωσία 2-15 0

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Κλείσιμο
Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης