Η Εθνική ποδοσφαίρου και μαθηματικά εκτός Μουντιάλ 2026 - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου μετά την ήττα από τη Δανία
Η Ελλάδα ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία αποχαιρετώντας και μαθηματικά το όνειρο της συμμετοχής στα γήπεδα της Β.Αμερικής το καλοκαίρι
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε με όνειρα την προκριματική φάση για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, όμως αυτά έσβησαν στην 4η αγωνιστική ομίλων, αφού με την ήττα από την Δανία, αποχαιρέτησε τις ελπίδες της.
Η Εθνική γνώρισε οδυνηρή ήττα από δικά της λάθη, με 3-1 από τη Δανία και πλέον και μαθηματικά είναι αποκλεισμένη αφού δεν μπορεί να φτάσει τους 10 βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει Σκωτία και Δανία.
Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς έμεινε με τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Λευκορωσία και στους 3 βαθμούς, ενώ δύο αγωνιστικές απομένουν για το τέλος των προκριματικών.
Για την Εθνική ακολουθούν δύο ματς διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη Σκωτία εντός έδρας και τη Λευκορωσία εκτός.
Βαθμολογία
1. Δανία 12-1 10
2. Σκωτία 7-2 10
3. Ελλάδα 7-10 3
4. Λευκορωσία 2-15 0
Η πέμπτη αγωνιστική 15/11
Δανία - Λευκορωσία 21.45
Ελλάδα - Σκωτία 21.45
Η έκτη αγωνιστική 18/11
Σκωτία - Δανία 21.45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45
