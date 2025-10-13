Συνάντηση Γκαγκάτση-Γιοβάνοβιτς μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ: Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης ή αποχώρησης του Σέρβου τεχνικού
Συνάντηση Γκαγκάτση-Γιοβάνοβιτς μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ: Δεν υπάρχει θέμα παραίτησης ή αποχώρησης του Σέρβου τεχνικού
Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς που άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήξης συνεργασίας με την ΕΠΟ
Η Εθνική δεν τα κατάφερε στην Κοπεγχάγη και γνωρίζοντας την ήττα από την Δανία αποκλείστηκε και τυπικά από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με το που τελείωσε το ματς στο Πάρκεν στο οποίο η Ελλάδα έχασε με 3-1, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα Γιοβάνοβιτς και πως η Ομοσπονδία στηρίζει τον έμπειρο προπονητή.
Οι Γκαγκάτσης και Γιοβάνοβιτς ξέχωρα από τις δηλώσεις τους είχαν και κατ' ιδίαν συνάντηση μετά το Δανία - Ελλάδα. Μέσα από αυτό το τετ α τετ έγινε ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει κανένα θέμα παραίτησης του έμπειρου τεχνικού και φυσικά ούτε αποχώρησής του. Άλλωστε ο πρόεδρος της ΕΠΟ στις δηλώσεις του ήταν κατηγορηματικός για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Δεδομένα αυτή την στιγμή στις τάξεις της ομάδας υπάρχει πίκρα για τον αποκλεισμό και το... όνειρο του Μουντιάλ που έμεινε όνειρο, αλλά σε καμία περίπτωση η προσπάθεια δεν σταματάει. Άπαντες ομολογούν πως η Εθνική ομάδα έχει μια σπουδαία φουρνιά, που μπορεί να δηλώσει παρών σε μελλοντική μεγάλη διοργάνωση και στην Ομοσπονδία θεωρούν ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση.
Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τη Δανία στις οποίες τόνισε ότι χρειάζεται χρόνο για να αναλύσει τι ακριβώς συνέβη σ' αυτά τα τελευταία ματς που μας οδήγησαν στον αποκλεισμό από το Μουντιάλ ενώ στη συνέντευξη Τύπου άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, παρόλο που λίγα λεπτά νωρίτερα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης είχε ξεκαθαρίσει ότι για την Ομοσπονδία δεν υπάρχει θέμα προπονητή.
Η βραδιά στη Δανία πήγε να εξελιχθεί στον απόλυτο αγωνιστικό εφιάλτη για την Εθνική μας ομάδα καθώς είχε κλείσει το πρώτο μερος με ένα 3-0 σε βάρος τους από τους Δανούς.
Στην επανάληψη η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση, είχε δοκάρι και γκολ αλλά είχε πια αργήσει αισθητά και εν τέλει ητττήθηκε με σκορ 3-1.
Μετά το αποτέλεσα αυτό η Ελλάδα αποχαιρέτησε τις όποιες ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.
Η ήττα από τη Δανία και ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ
Το ματςΗ γηπεδούχος Δανία ως προς την αρχική της διάταξη στο γράφημα που έδωσε η UEFA είχε διάταξη 4-3-3 αλλά έχοντας 3 στόπερ στο αρχικό σχήμα της: τους Κρίστενσεν, Άντερσεν και Βέστενγκαρντ δεν γινόταν να παίξει έτσι. Ως προς το 4-3-3 η διάταξη ήταν: Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια και τριάδα στην άμυνα με Μέλε, Κρίστενσεν και Άντερσεν, άξονας με Βέστεργκαρντ, Χιούλμαντ, Νόργκααρντ και Ντάμσγκαρντ και στην επίθεση τριάδα με Φρόχολντ, Ίσακσεν και Χόιλουντ.
Στην Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο αλλαγών οι πιο μεγάλες ανατροπές ή εκπλήξεις είχαν να κάνουν με τον γκολκίπερ και τη θέση του δεξιού μπακ. Η διάταξη της Εθνικής: Βλαχοδήμος στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη και πίσω από τον φορ Ιωαννίδη ο Μπακασέτας. Άκρα με Τζόλη και Καρέτσα.
Στο 1' ο Τσιμίκας ήταν εκείνος που μετά το εξαιρετικό γύρισμα του Καρέτσα δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του καλά και να σκοράρει. Η Ελλάδα απείλησε ξανά λίγο μετά (με τον Ιωαννίδη) ενώ οι Δανοί είχαν ένα σουτ του Ίσακσεν στο 10ο λεπτό το οποίο έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Στο 18ο λεπτό ο Τζόλης βγήκε μπροστά και έκανε σουτ κάπως με βιασύνη για να μπλοκάρει ο Σμάιχελ.
Στο 21ο λεπτό ο Ζαφείρης πήγε να στείλει τη μπάλα πίσω στον Βλαχοδήμο. Όμως εκεί ήταν ο Χόιλουντ που πήρε κατοχή και σούταρε προ του Έλληνα γκολκίπερ για το 1-0. Στο 30ό λεπτό ο πορτιέρε της Ελλάδας είχε σπουδαία απόκρουση στο δυνατό σουτ του Κρίστενσεν.
Δυστυχώς η Ελλάδα συνέχισε και τις λανθασμένες τοποθετήσεις της σε στατικές μπάλες και τα λάθη στα μετόπισθεν. Στο 40ό λεπτό έπειτα από στατική φάση ο Άντερσεν σκόραρε για το 2-0 και στο 41' έγινε και το 3-0. Στη φάση του 3ου γκολ ο Κουλιεράκης έκανε το λάθος και η μπάλα έφτασε στον Φρόχολντ που τροφοδότησε τον σκόρερ Ντάμσγκαρντ και αυτός με σουτ βρήκε δίχτυα για να κάνει 3 τα γκολ των Δανών. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το 3-0 σε βάρος της Εθνικής μας. Ένα δύσκολο και ζόρικο σκορ.
Στην επανάληψη η Δανία θέλησε να πιέσει και άλλο την Ελλάδα και απείλησε και για άλλο γκολ. Στο 52ο λεπτό ο Ίσακσεν είχε ένα σουτ που κατέληξε στα χέρια του Βλαχοδήμου. Οι Δανοί έδειχναν να έχουν πάλι το πάνω χέρι ωστόσο η Εθνική μας, η Εθνική Ελλάδας, έπειτα από μία ωραία συνεργασία έβγαλε το 3-1 και ενώ στο 62' είχε δοκάρι από το σουτ του Μπακασέτα. Ο Ιωαννίδης βρήκε τον Τζόλη που στο 63' σκόραρε με πολύ ωραίο τελείωμα για το γκολ των διεθνών μας. Στο 69' ο Κωνσταντέλιας είχε τεράστια φάση για γκολ και στο 75ο λεπτό μία κεφαλιά του Κουλιεράκη έφυγε έξω.
Στο 78' ο Ζαφείρης είχε σουτ που αποκρούστηκε σε κόρνερ και στο 79' ο Παυλίδης μία απίθανη φάση στέλνοντας τη μπάλα προς τα δίχτυα αλλά ο Άντερσεν την έβγαλε πριν μπει γκολ. Στο 84' ο Κουλιεράκης πήγε να διώξει αλλά αντ' αυτού έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Το παιχνίδι ως προς τα τελευταία του λεπτά δεν είχε κάτι διαφορετικό δείκτη ως προς τον δείκτη του σκορ και το τελικό 3-1.
Πηγή:www.gazzetta.gr
