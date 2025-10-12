Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς επιστρέφουν τραυματίες από την Εθνική Σερβίας και είναι αμφίβολοι για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
Οι δύο ποδοσφαιριστές αποκλείστηκαν από την αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την Ανδόρα και δύσκολα θα προλάβουν την κυριακάτικη μάχη των Δικεφάλων

Η Σερβία γνώρισε την ήττα με 1-0 το βράδυ του Σαββάτου από την Αλβανία στο Λέσκοβατς και πλέον είναι στο -4 από τους αντιπάλους της στη μάχη της δεύτερης θέσης (πρώτη και με διαφορά είναι η Αγγλία) με τους «Αετούς» να αναζητούν προπονητή (παραιτήθηκε πριν τον παραιτήσουν ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς) και να έχουν πολλά προβλήματα εν όψει του εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης με την Ανδόρα.

Δυο εξ αυτών έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έγινε αλλαγή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και ο Λούκα Γιόβιτς ο οποίος μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο του ματς, αποκλείστηκαν από την αποστολή έχοντας μυϊκά προβλήματα τραυματισμών.

Αμφότεροι επιστρέφουν σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση τους, ωστόσο οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους έτσι ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν στο μεγάλο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (19/10) στην OPAP Arena.

