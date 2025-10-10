Εθνική Ελλάδας: Η παρακάμερα από την ήττα στη Γλασκώβη
Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ελλάδας στο YouTube δημοσίευσε στιγμές από το παιχνίδι που δεν είχαν καταγραφεί από τις κάμερες του αγώνα
Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Σκωτία (3-1) στη Γλασκώβη μείωσε πλέον τις ελπίδες της ομάδας για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026. Η ανατροπή των Σκοτσέζων και η απογοήτευση που ακολούθησε ανέδειξαν την ένταση του αγώνα, και η Εθνική καλείται να ανασυνταχθεί για τα επόμενα προκριματικά.
Ο επίσημος λογαριασμός της Εθνικής Ελλάδας στο YouTube δημοσίευσε στιγμές από το παιχνίδι που δεν καταγράφηκαν από τις κάμερες του αγώνα. Ειδικότερα, προβλήθηκαν εικόνες από την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στις εξέδρες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η στιγμή του πανηγυρισμού του Τσιμίκα, αμέσως μετά το γκολ που έβαλε για το 1-0.
Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε δραματικά μετά την ανατροπή της Σκωτίας, με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να φαίνονται απογοητευμένοι και με σκυμμένα κεφάλια στο τέλος του αγώνα. Η κάμερα κατέγραψε τις αντιδράσεις των παικτών, ενώ από την πλευρά των Ελλήνων φιλάθλων, υπήρξε θερμή υποστήριξη, με τους οπαδούς να χειροκροτούν την προσπάθεια της ομάδας και να ενθαρρύνουν την Εθνική για τα επόμενα παιχνίδια.
Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς, παρά την ήττα, απάντησαν στο χειροκρότημα των φιλάθλων και τους ευχαρίστησαν για την υποστήριξη, με τον Χρήστο Ζαφείρη να μένει τελευταίος, για να ευχαριστήσει προσωπικά τους Έλληνες οπαδούς.
