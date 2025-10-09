Το buzzer beater του ασταμάτητου Κέντρικ Ναν με το οποίο ο Παναθηναϊκός άλωσε τη Βιτόρια - Δείτε βίντεο
Ο Ναν πήρε στις πλάτες του τον Παναθηναίκό στο φινάλε του αγώνα με την Μπασκόνια, σκοράροντας στην εκπνοή της αναμέτρησης και δίνοντας τη νίκη στους Πράσινους
Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ήταν μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως στο τέλος πήγε να... βγάλει τα μάτια του.
Ο Κέντρικ Ναν όμως ήταν ξανά εκεί για να δώσει το φιλί της ζωής στον Παναθηναϊκό. Αφού το ματς ήταν στην ισοπαλία τέσσερα δευτερόλεπτα για το φινάλε, πήρε τη μπάλα και εκτέλεσε σχεδόν στο «0», γράφοντας το τελικό 86-84.
Οι πράσινοι με αυτή τη νίκη πήγε το ρεκόρ του στο 2-1 στη Euroleague.
KENDRICK NUNN! 😱@Paobcgr, son saniyede galibiyeti cebine koydu! 🚨 pic.twitter.com/VkFk8CJ6EQ— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 9, 2025
