Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ιταλίδες κολυμβήτριες έκλεψαν μπουκάλια με αιθέρια έλαια στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης και τιμωρήθηκαν με τρίμηνο αποκλεισμό
Ιταλίδες κολυμβήτριες έκλεψαν μπουκάλια με αιθέρια έλαια στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης και τιμωρήθηκαν με τρίμηνο αποκλεισμό
Η ιταλική ομοσπονδία τιμώρησε τις δύο κολυμβήτριες λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή ευθύνης - Χάνουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας στο Λούμπλιν
Με αποκλεισμό 90 ημερών τιμώρησε η ιταλική κολυμβητική ομοσπονδία την πρώην κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στα 50μ. πρόσθιο, Μπενεντέτα Πιλάτο, καθώς και τη συναθλήτριά της Κιάρα Ταραντίνο, εξαιτίας της εμπλοκής τους σε περιστατικό μικροκλοπής, στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης.
Οι δύο αθλήτριες συμμετείχαν το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου (όπου μάλιστα η Πιλάτο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο) και στη συνέχεια μετέβησαν για διακοπές στο Μπαλί. Στην επιστροφή τους και κατά τη διάρκεια στάσης στη Σιγκαπούρη, η 22χρονη Ταραντίνο φέρεται να έκλεψε κάποια μπουκάλια με αιθέρια έλαια από κατάστημα duty-free και να τα έκρυψε στην τσάντα της Πιλάτο. Η ενέργεια αυτή όμως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, με συνέπεια οι δύο αθλήτριες να συλληφθούν και να κρατηθούν προσωρινά, πριν αφεθούν ελεύθερες με παρέμβαση Ιταλών διπλωματών.
Για το ύψος της ποινής, η FIN ανακοίνωσε ότι έλαβε υπόψη της την παραδοχή των δύο αθλητριών και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν. Αν και θεωρείται αρκετά επιεικής, η τιμωρία αυτή δεν θα επιτρέψει στις δύο κολυμβήτριες να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας του Λούμπλιν (2-7 Δεκεμβρίου) και μάλιστα η Πιλάτο θα χάσει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Ρουμανία.
Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η 20χρονη Πιλάτο δήλωσε μέσω Instagram ότι είχε «ακούσια και έμμεσα εμπλακεί σε ένα δυσάρεστο περιστατικό που χειρίστηκαν οι αρχές του αεροδρομίου της Σιγκαπούρης».
Τόνισε πως δεν ήταν ποτέ πρόθεσή της να συμπεριφερθεί ανάρμοστα και ότι είναι βαθιά συνδεδεμένη με «τις αξίες του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και της προσωπικής εντιμότητας».
«Από αυτή την εμπειρία, ωστόσο, έχω πάρει μεγάλα μαθήματα για τη φρόνηση, την ατομική ευθύνη και την αξία των ανθρώπων γύρω μου», κατέληξε η αθλήτρια. Η Ταραντίνο δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Οι δύο αθλήτριες συμμετείχαν το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου (όπου μάλιστα η Πιλάτο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο) και στη συνέχεια μετέβησαν για διακοπές στο Μπαλί. Στην επιστροφή τους και κατά τη διάρκεια στάσης στη Σιγκαπούρη, η 22χρονη Ταραντίνο φέρεται να έκλεψε κάποια μπουκάλια με αιθέρια έλαια από κατάστημα duty-free και να τα έκρυψε στην τσάντα της Πιλάτο. Η ενέργεια αυτή όμως καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου, με συνέπεια οι δύο αθλήτριες να συλληφθούν και να κρατηθούν προσωρινά, πριν αφεθούν ελεύθερες με παρέμβαση Ιταλών διπλωματών.
Για το ύψος της ποινής, η FIN ανακοίνωσε ότι έλαβε υπόψη της την παραδοχή των δύο αθλητριών και το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν. Αν και θεωρείται αρκετά επιεικής, η τιμωρία αυτή δεν θα επιτρέψει στις δύο κολυμβήτριες να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας του Λούμπλιν (2-7 Δεκεμβρίου) και μάλιστα η Πιλάτο θα χάσει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Ρουμανία.
Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η 20χρονη Πιλάτο δήλωσε μέσω Instagram ότι είχε «ακούσια και έμμεσα εμπλακεί σε ένα δυσάρεστο περιστατικό που χειρίστηκαν οι αρχές του αεροδρομίου της Σιγκαπούρης».
Τόνισε πως δεν ήταν ποτέ πρόθεσή της να συμπεριφερθεί ανάρμοστα και ότι είναι βαθιά συνδεδεμένη με «τις αξίες του αθλητισμού, της δικαιοσύνης και της προσωπικής εντιμότητας».
«Από αυτή την εμπειρία, ωστόσο, έχω πάρει μεγάλα μαθήματα για τη φρόνηση, την ατομική ευθύνη και την αξία των ανθρώπων γύρω μου», κατέληξε η αθλήτρια. Η Ταραντίνο δεν έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα